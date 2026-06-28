O'Hearn pega 2 jonrones y ayuda a evitar barrida con triunfo de Piratas 9-4 ante Rojos

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Tyler Callihan (37), de los Piratas de Pittsburgh, celebra con Ryan O'Hearn (29) mientras cruza el plato tras conectar un jonrón de tres carreras ante el lanzador de los Rojos de Cincinnati, Brady Singer, durante la segunda entrada de un partido de béisbol en Pittsburgh, el domingo 28 de junio de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

O’Hearn puso a Pittsburgh al frente 5-4 en la quinta entrada con un batazo de 421 pies hacia el jardín derecho ante Brady Singer (3-7).

El dominicano Esmerlyn Valdéz siguió a O'Hearn con un cuadrangular por tercer juego consecutivo.

Mitch Keller (6-5) trabajó seis entradas por los Piratas, permitiendo cuatro carreras —tres limpias— y cinco hits, con cuatro ponches y una base por bolas.

Singer permitió cinco carreras y nueve hits, con seis ponches, en 4 1/3 entradas.

El dominicano Elly De La Cruz llegó a salvo por un error de fildeo del segunda base de los Piratas, Brandon Lowe, para abrir la cuarta.

Tyler Stephenson conectó un doble impulsor más allá de un Callihan que se lanzó en el jardín izquierdo y anotó con el sencillo del boricua Edwin Arroyo por la línea del jardín derecho, empatando el juego a 4 en la quinta.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP