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Oficial vinculado a la muerte de un detenido será procesado en Siria

DAMASCO, Siria (AP) — Un investigador policial que abofeteó a un hombre durante un interrogatorio pese a que le advirtieron que tenía hemofilia enfrentará un proceso judicial, informaron funcionarios de Siria el jueves.

Funeral de Mohammad Ghamira, un exvoluntario de los Cascos Blancos de Siria que murió poco después de salir de prisión, en Latakia, Siria, el lunes 17 de agosto de 2026. (Foto AP)
Funeral de Mohammad Ghamira, un exvoluntario de los Cascos Blancos de Siria que murió poco después de salir de prisión, en Latakia, Siria, el lunes 17 de agosto de 2026. (Foto AP) AP

El Ministerio del Interior inició a principios de esta semana una investigación sobre la muerte de Mohammad Ghamira y el jueves anunció los resultados iniciales.

Ghamira, de 29 años y con dos hijos, fue voluntario de la organización de defensa civil Cascos Blancos, que operaba en zonas controladas por la oposición antes del derrocamiento del entonces presidente Bashar Assad en diciembre de 2024.

Ghamira murió en un hospital de Latakia el domingo después de ser liberado de la cárcel. Estuvo detenido días antes tras una denuncia de robo, según el mando de seguridad interna de Latakia.

Familiares señalaron que habían informado a la policía de que Ghamira tenía hemofilia, una afección que afecta la capacidad de la sangre para coagular, y advirtieron que no lo golpearan.

Su muerte desató una indignación generalizada en Siria, donde reavivó oscuros recuerdos de torturas y otros abusos en centros de detención durante las décadas de gobierno de la dinastía Assad.

El mayor general Ahmed Latouf, jefe del comité formado para investigar la muerte de Ghamira, indicó el jueves que expertos médicos determinaron que falleció por complicaciones derivadas de una hemorragia cerebral.

Los investigadores hallaron que un interrogador policial abofeteó a Ghamira en el cuello durante el interrogatorio, pese a que Ghamira había informado al personal policial sobre su condición médica, explicó Latouf.

Latouf agregó que el interrogador fue remitido a la fiscalía pública, y que continúan las investigaciones disciplinarias sobre otros miembros del personal policial.

Grupos de derechos humanos han afirmado que los abusos en centros de detención han persistido con las nuevas autoridades del país. Sin embargo, uno de esos grupos, Sirios por la Verdad y la Justicia, sostuvo que no encontró pruebas de un “sistema centralizado único equivalente en estructura y orientación al aparato de tortura afianzado por el régimen de Assad”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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