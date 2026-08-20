americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ofensiva de misiles rusos causa al menos 6 muertos y 33 heridos en Kiev

KIEV, Ucrania (AP) — Una andanada de misiles rusos mató en las primeras horas del jueves al menos a seis personas en Kiev, mientras las explosiones resonaban por toda la capital ucraniana durante la noche, reportaron las autoridades locales.

Un policía, junto a los cadáveres de dos personas muertas durante un ataque nocturno ruso en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco)
Un policía, junto a los cadáveres de dos personas muertas durante un ataque nocturno ruso en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Al menos 33 personas resultaron heridas en la ofensiva, explicó el Servicio de Emergencias de Ucrania. La alerta por ataque aéreo se mantuvo activa hasta la mañana del jueves.

Los ataques alcanzaron 12 puntos distintos en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi de Kiev, y causaron daños en edificios residenciales, un centro médico y un centro educativo. Equipos de emergencias sacaron a personas atrapadas bajo los escombros.

Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra la capital de Ucrania para mermar las reservas de defensa antiaérea de Kiev. La ciudad cuenta con sistemas limitados capaces de interceptar amenazas balísticas, mientras que el suministro de misiles para sus sistemas Patriot, fabricados en Estados Unidos, sigue siendo crónicamente escaso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había autorizado a Ucrania a obtener licencias para producir sistemas de defensa aérea Patriot, pero más tarde revirtió esa decisión.

Ucrania, por su parte, ha intensificado su campaña de ataques de largo alcance contra depósitos de armas, instalaciones militares y otros objetivos estratégicos en el interior del territorio ruso, con el propósito de degradar la capacidad de Moscú para sostener sus ataques contra ciudades ucranianas.

En el distrito de Solomianskyi, los dos pisos superiores de un edificio residencial de 9 plantas quedaron destruidos y se desataron incendios en otros. También hubo personas atrapadas en dos edificios residenciales y en el refugio de una escuela.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias se ve fuego en un lugar alcanzado por un bombardeo ruso en Pechenihy, región de Járkiv, Ucrania, el martes 18 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias via AP)

Ucrania lanza una ofensiva de drones contra Moscú; misiles rusos matan a 10 en un pueblo ucraniano

Esta imagen, distribuida por Vantor muestra humo en una vista general de una infraestructura portuaria en Novorossiysk, Rusia, el 12 de agosto de 2026. (Imagen satelital©2026 Vantor vía AP)

Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio

Destacados del día

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: La soberanía no es negociable

MANUEL MARRERO DEFIENDE LA APERTURA ECONÓMICA DE CUBA: "La soberanía no es negociable"

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Exjueza cubana permanece bajo custodia de ICE en Florida y enfrenta un proceso de deportación: ¿qué se sabe?

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Censo de EEUU identifica más de 24 mil votos de NO ciudadanos en análisis preliminar de las elecciones de 2020

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter