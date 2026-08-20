Ofensiva de misiles rusos causa al menos 6 muertos y 33 heridos en Kiev

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Un policía, junto a los cadáveres de dos personas muertas durante un ataque nocturno ruso en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026. (AP Foto/Francisco Seco) AP

Al menos 33 personas resultaron heridas en la ofensiva, explicó el Servicio de Emergencias de Ucrania. La alerta por ataque aéreo se mantuvo activa hasta la mañana del jueves.

Los ataques alcanzaron 12 puntos distintos en los distritos de Darnytskyi, Sviatoshynskyi y Solomianskyi de Kiev, y causaron daños en edificios residenciales, un centro médico y un centro educativo. Equipos de emergencias sacaron a personas atrapadas bajo los escombros.

Rusia ha intensificado los ataques con misiles balísticos contra la capital de Ucrania para mermar las reservas de defensa antiaérea de Kiev. La ciudad cuenta con sistemas limitados capaces de interceptar amenazas balísticas, mientras que el suministro de misiles para sus sistemas Patriot, fabricados en Estados Unidos, sigue siendo crónicamente escaso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había autorizado a Ucrania a obtener licencias para producir sistemas de defensa aérea Patriot, pero más tarde revirtió esa decisión.

Ucrania, por su parte, ha intensificado su campaña de ataques de largo alcance contra depósitos de armas, instalaciones militares y otros objetivos estratégicos en el interior del territorio ruso, con el propósito de degradar la capacidad de Moscú para sostener sus ataques contra ciudades ucranianas.

En el distrito de Solomianskyi, los dos pisos superiores de un edificio residencial de 9 plantas quedaron destruidos y se desataron incendios en otros. También hubo personas atrapadas en dos edificios residenciales y en el refugio de una escuela.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP