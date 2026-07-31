Ofensiva migratoria amenaza a cuidadores haitianos y a los adultos mayores que dependen de ellos

Anna Fischbein, de 86 años, camina en su apartamento durante una entrevista sobre la pérdida de una amada trabajadora haitiana de atención domiciliaria cuyo estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) expiró esta semana, el jueves 30 de julio de 2026, en Sunny Isles Beach. (AP Foto/Rebecca Blackwell). AP

Hasta ahora, la respuesta ha sido una dedicada asistente de salud a domicilio de Haití llamada Martha Nelson. Pero, con la ofensiva migratoria de la Casa Blanca, que ha recibido el aval de la Corte Suprema, el permiso de Nelson para permanecer en el país podría ser revocado en cuestión de días, lo que preocupa a French.

Mientras el gobierno de Trump desmantela años de protecciones para cientos de miles de personas provenientes de Haití, dos poblaciones vulnerables se encuentran en riesgo: los cuidadores que realizan trabajos efectuados principalmente por esos inmigrantes, y los adultos mayores y personas con discapacidad que dependen de ellos.

En todo Estados Unidos, hogares para la tercera edad y agencias de salud a domicilio se preparan para la pérdida de trabajadores con TPS, siglas en inglés de estatus de protección temporal, al tiempo que resienten otros cambios en la política migratoria que presionan a un sector ya afectado por la falta de personal.

Para las empresas, es un dilema que podría afectar los resultados y sobrecargar a los empleados que queden. Para sus clientes, amenaza con trastocar todos los aspectos de sus vidas.

“Se han vuelto como una familia”, asegura Katy Sanchez, quien vive en un hogar grupal para personas con discapacidad en Nanuet, Nueva York, administrado por The Arc Rockland, que podría perder a 19 cuidadores con TPS, además de otros 20 que perdió el año pasado debido a cambios migratorios. “Si los obligan a irse, sería devastador”.

El fallo de la Corte Suprema allanó el camino

La Corte Suprema se puso del lado del gobierno del presidente Donald Trump el mes pasado y dijo que podía poner fin al estatus de protección temporal. El fallo se refería específicamente a 350.000 haitianos y 6.000 sirios, pero defensores de la inmigración y observadores legales señalan que podría aplicarse a un grupo más amplio de 1,3 millones de personas de 17 países.

La decisión de los jueces ha sido recibida con semanas de confusión. Posteriormente, las autoridades migratorias concedieron varias prórrogas a los titulares de TPS, las cuales se extendían hasta el lunes. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos emitió directrices el miércoles en las que confirmó que el TPS había terminado, aunque algunos abogados y sindicatos han sostenido que la autorización de trabajo sigue vigente hasta que tribunales inferiores levanten una orden judicial.

El Departamento de Seguridad Nacional restó importancia al vencimiento del TPS y citó la letra de una canción exitosa de 1998: “It’s closing time, which means you don’t have to go home, but you can’t stay here” (“Es hora de cerrar, lo que significa que no tienes que ir a casa, pero no puedes quedarte”).

Temerosos de infringir la ley, algunos empleadores han empezado a despedir a titulares de TPS, para consternación de sus clientes.

Anna Fischbein se acostumbró a las visitas a su casa en Sunny Isles, Florida, de la misma amable asistente de salud haitiana, quien acudió cada semana durante los últimos 10 años. Pero Jewish Community Services of South Florida despidió a la asistente junto con otras 17 cuando su TPS venció.

“Perdí no solo a una señora que trabajaba para mí”, manifiesta la sobreviviente del Holocausto, de 87 años, con la voz quebrada por los sollozos. “Perdí a una amiga”.

Los centros se apresuran a conseguir trabajadores de reemplazo

Aproximadamente 1 de cada 5 trabajadores en Estados Unidos nació en el extranjero, según la Oficina de Estadísticas Laborales, pero los inmigrantes desempeñan mayoritariamente los roles de cuidado. Entre los asistentes de salud a domicilio, por ejemplo, un tercio son inmigrantes, de acuerdo con PHI, una organización sin fines de lucro enfocada en la fuerza laboral de cuidados.

En vidas trastocadas por la edad o la discapacidad, un cuidador apreciado es un salvavidas. Para alguien que vive en su propia casa, puede ser la última línea de defensa antes de terminar ingresado en una institución de asistencia. Para quienes están en un centro de cuidados, puede ser su defensor más firme: quien observa cambios sutiles antes que nadie, garantiza pequeñas comodidades como libros de sopas de letras de tiendas de un dólar y aporta un sentido de humanidad a la humillación de la incontinencia.

“Son las primeras personas que ven cuando se despiertan por la mañana y son las últimas que ven antes de irse a dormir”, señala Simone Smith, vicepresidenta de recursos humanos de Cabrini of Westchester, una residencia de ancianos en Dobbs Ferry, Nueva York, donde ocho haitianos con TPS esperan noticias sobre su destino.

Al igual que otras instalaciones similares en todo el país, Cabrini está preparada para conseguir personal de reemplazo a través de agencias de enfermería y rogar a los trabajadores que queden que tomen turnos extra. La fuerza laboral de Cabrini está compuesta aproximadamente en un 75% por inmigrantes. Entre quienes tienen TPS, Smith percibe “casi una desesperanza”.

Un haitiano que pierde el TPS enfrenta una elección insoportable: intentar quedarse en Estados Unidos y encontrar trabajo clandestino, avanzando con cautela por la vida con el temor de que las autoridades finalmente lo encuentren y lo expulsen. O regresar a un país tan asolado por la violencia de las pandillas y la pobreza que, para muchos, equivaldría a una sentencia de muerte.

“Tengo miedo todo el tiempo”, afirma un hombre haitiano que trabaja en una residencia de ancianos en Brooklyn y pidió el anonimato por preocupaciones sobre la seguridad de él y de su familia. “Pago impuestos al país. Soy una buena persona… Lo único que quiero es trabajar. Cuando trabajas, eres una persona”.

Las familias se preguntan qué harán

Afuera de una sencilla casa de ladrillo en Queens, Nelson hace guardia mientras French cruza la puerta. En el porche, uno podría confundirlas con viejas amigas; su vínculo es un ejemplo de lo que está en riesgo y de cuánto han cambiado las cosas.

Ambas mujeres hicieron el mismo viaje, de Puerto Príncipe a Nueva York, con cuatro décadas de diferencia.

French llegó aquí en 1970, atraída por las oportunidades que veía. Construyó negocios como peluquera y costurera. Su difunto esposo se abrió camino como electricista y contratista. Compraron su casa. Sus hijos recibieron una buena educación. Creyeron haber alcanzado el sueño americano.

Nelson llegó después de que un terremoto arrasara Haití en 2010. En su país, tenía una carnicería, pero tras llegar a Nueva York encontró trabajo en labores de cuidado. Empezó a trabajar para French hace unos tres años, después de que ésta cayera y se fracturara la cadera. Nelson, que ahora tiene 69 años, ha estado con ella casi todos los días laborables desde entonces.

Ambas mujeres se sintieron bien recibidas en Estados Unidos cuando llegaron. Pero a French le entristece ver cómo han evolucionado las opiniones sobre los inmigrantes.

“Estados Unidos es un buen país”, sostiene French, “pero ha cambiado”.

Nelson lleva sobras de comida, se ocupa de las tareas de French y es una fuente de compañía. Ven las noticias juntas y hablan en criollo haitiano sobre sus familias. Los fines de semana, Nelson llama para asegurarse de que French se haya levantado de la cama y la regaña para que coma.

“En mis días libres, pienso en ella”, cuenta Nelson.

French dice que Nelson es casi de la familia. Nelson coincide y dice que ve a French como si fuera su propia madre, una muestra de cariño y el origen de la única disputa constante entre ambas.

“No eres como mi hija”, protesta French. “Eres como mi hermana”.

Por ahora, ambas mantienen su rutina, sabiendo que cada turno podría ser el último de Nelson. Ella guarda una copia de su autorización de trabajo en una bolsa negra de tela cerrada con cremallera que lleva a todas partes, por si la detienen. Cada domingo, se arrodilla en la iglesia y reza por una respuesta. Se preocupa por ella misma y por French.

“Me deprime”, confiesa Nelson. “Podría ser difícil para ella sin mí”.

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Salomon informó desde Miami.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP