Ocho manifestantes reciben décadas de cárcel por tiroteo en centro migratorio de Texas

Manifestantes con retratos de personas acusadas por el tiroteo frente a un centro de detención de inmigrantes, frente a los tribunales en Fort Worth, Texas, el 23 de junio del 2026. (AP foto/Kendria LaFleur) AP

Benjamin Song fue declarado culpable de intento de asesinato el pasado marzo después de que los fiscales afirmaran que abrió fuego e hirió a un policía en el Centro de Detención Prairieland, en Alvarado.

Los otros siete manifestantes sentenciados el martes recibieron condenas de prisión que oscilaron entre 30 y 70 años.

“Nuestro problema con este caso siempre ha sido que esto no es un grupo de terroristas. Esto es un grupo de chicos y jóvenes adultos que de verdad tienen un gran corazón y realmente querían que se escuchara su voz. Nunca se pretendió que nadie resultara herido. Nunca se pretendió que hubiera disparos", declaró el abogado de Song, Philip Hayes, fuera del tribunal federal en Fort Worth.

“Song, aparte de este día, ha tenido una vida impecable. Un exmarine. Un buen estudiante", indicó Hayes. "Tenía muchas buenas cualidades que simplemente se ignoraron y el juez a pesar de eso le impuso lo máximo que pudo”.

Uno de los acusados, Daniel Sanchez Estrada, fue declarado culpable de ocultar de manera corrupta un documento y de conspiración para ocultar documentos. Otros se declararon culpables de brindar apoyo material a terroristas en lugar de llevar su caso a juicio.

Los fiscales sostienen que los ocho son miembros de antifa, una supuesta organización antifascista que el gobierno de Trump suele denunciar. Ellos han negado cualquier afiliación y mantienen que asistieron a la manifestación para mostrar apoyo a los inmigrantes dentro del centro de detención.

El presidente Donald Trump firmó el otoño pasado una orden ejecutiva que designa a antifa como una organización terrorista nacional, aunque no existe un equivalente interno a la lista del Departamento de Estado de organizaciones terroristas extranjeras.

Los críticos advierten que el caso podría tener un enorme impacto en las protestas, dado que las organizaciones que operan dentro de Estados Unidos están protegidas por los derechos de libertad de expresión de la Primera Enmienda.

Antifa -- abreviatura de “antifascistas” -- no es realmente una organización sino más bien un término paraguas para grupos de extrema izquierda que confrontan o resisten a neonazis y supremacistas blancos en manifestaciones.

Los fiscales federales acusaron la semana pasada a 15 personas de obstaculizar la ofensiva del gobierno de Trump contra la inmigración en Minnesota. Afirmaron que los manifestantes eran miembros de antifa que conspiraron contra el gobierno federal para bloquear arrestos y deportaciones, al instalar bloqueos alrededor de edificios gubernamentales y lanzar trozos de hielo a vehículos federales, entre otras acciones.

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Marcelo reportó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP