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Número de muertos por sismo en Japón sube a 34; reanudan búsqueda en centro comercial

KUMAMOTO, Japón (AP) — El número de muertos tras un potente terremoto en el suroeste de Japón aumentó a 34, informó el viernes el gobierno de la prefectura de Kumamoto.

Policías reunidos en el estacionamiento antes de iniciar las operaciones en el Aeon Mall Kumamoto, en Kashima, prefectura de Kumamoto, el viernes 31 de julio de 2026. (Kyodo News vía AP)
Policías reunidos en el estacionamiento antes de iniciar las operaciones en el Aeon Mall Kumamoto, en Kashima, prefectura de Kumamoto, el viernes 31 de julio de 2026. (Kyodo News vía AP) AP

El terremoto de magnitud 7,1 sacudió el martes Kyushu, la principal isla del sur de Japón.

Las autoridades indicaron que se habían confirmado 34 muertes relacionadas con el desastre, y que una muerte más seguía bajo investigación. Las autoridades habían informado el jueves que más de 80 personas habían resultado heridas, cinco de ellas de gravedad.

Más de 3.500 viviendas seguían sin electricidad y más de 9.000 personas se alojaban en refugios, donde se estaban incorporando generadores de energía para proporcionar aire acondicionado. En los días transcurridos desde el sismo, han aumentado las preocupaciones por enfermedades y por las altas temperaturas.

Los equipos de búsqueda continuaban trabajando en el área de Kumamoto el viernes, incluido el lugar donde colapsó el centro comercial Aeon Mall en la localidad de Kashima, donde se registraron algunos de los daños más graves. En el recinto había miles de personas cuando ocurrió el terremoto.

La empresa señaló que unos 3.000 compradores fueron evacuados a un estacionamiento antes de que se produjera una explosión en otra parte del centro comercial, donde algunos miembros del personal seguían trabajando. El segundo piso del centro comercial se derrumbó y dejó a personas atrapadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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