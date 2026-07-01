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Nuevo triunfo de México en el Mundial intensifica el júbilo de aficionados en la capital

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sonó el pitazo final y estalló la locura en el centro de la ciudad. El “Ángel” que la simboliza es de nuevo el testigo de un festejo multitudinario en el Mundial.

Fuegos artificiales y cohetes se elevaron en torno al Monumento a la Independiencia, conocido popularmente como el “Angel”, mientras cientos de miles de mexicanos festejaban a lo largo de 5 kilómetros de avenidas, las que unen la principal plaza capitalina, apodada el “Zócalo”, con las inmediaciones del Bosque de Chapultepec.

En la zona se instalaron decenas de pantallas enormes para seguir el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que México ganó el martes 2-0 a Ecuador. Fue la primera victoria de México en un duelo mundialista de eliminación directa desde 1986, cuando el país albergó también el torneo.

“Esto es muy emocionante”, dijo Denisse Ildefonso, una cocinera de 20 años, quien se dscribió como “muy aficionada” al fútbol, mientras saltaba gritando “¡Sí se pudo, sí se pudo!” entre las luces verdes, blanca y rojas.

Ildefonso abriga la esperanza de que México sea monarca de este Mundial.

Familias, grupos de amigos y miles de jóvenes estallaron en gritos mientras unos aficionados se organizaban para lanzar a otros por los aires entre los vítores de la multitud.

“Me siento muy orgulloso de ser mexicano”, gritó Erick Rubio, un universitario de 22 años que había gritado hasta quedarse afónico cuando Julián Quiñones anotó el primer gol.

Con la poca voz que le quedaba, Rubio entonaba el “Cielito Lindo”.

La escena se repetía por decenas de barrios, bares y hasta estacionamientos reconvertidos en festivales futboleros en honor de una selección que sigue invicta y que provoca una nueva fiesta para toda la noche.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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