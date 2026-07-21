Nuevo premier británico reúne a su gabinete tras descartar a partidarios de Starmer

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, centro, asiste a su primera reunión de gabinete tras asumir el cargo, en el número 10 de Downing Street, Londres, el martes 21 de julio de 2026. (Eddie Mulholland/Pool Foto vía AP) AP

Burnham les manifestó a sus principales colaboradores que encabezaría un “gobierno centrado en el costo de vida”, enfocado en aliviar la carga económica que sienten millones de personas.

“Tenemos que pensar todos los días qué podemos hacer para quitarle aunque sea un poquito de presión de encima a la gente, para darles esa sensación extra de que la ayuda está en camino, de manera que puedan tener esa esperanza de que las cosas están mejorando”, expresó Burnham.

Hizo un primer gesto para cumplir esa promesa al anunciar una rebaja de impuestos en las facturas de electricidad doméstica que ahorrará al hogar promedio unas 45 libras (60 dólares) al año. Burnham indicó que la rebaja entrará en vigor el 1 de octubre y que el financiamiento provendrá del presupuesto para un plan de tarjetas de identificación digital anunciado por Starmer que finalmente fue desechado.

El exalcalde del Gran Manchester llegó a Downing Street el lunes tras reemplazar a Starmer como líder del gobernante Partido Laborista, convirtiéndose en el séptimo primer ministro de Reino Unido desde 2016. Starmer renunció apenas dos años después de ganar una elección por amplia mayoría, expulsado por su partido tras errores y cambios de postura.

En su primer discurso como primer ministro, Burnham prometió aliviar el costo de vida, descentralizar el poder político, revitalizar la industria y poner fin al hecho de que las personas sin hogar duerman en la calle, una tarea enorme, especialmente dada la lenta expansión económica del país en los últimos años.

Burnham reconoció en la reunión del gabinete que el gobierno tendría que tomar decisiones financieras difíciles y “examinar con mucho rigor cuáles son nuestras prioridades”.

Apartan de sus cargos a leales a Starmer

El lunes, tras asumir el cargo, Burnham se dispuso a rehacer el gobierno.

La ministra de Finanzas de Starmer, Rachel Reeves, fue destituida y reemplazada por John Healey, un exsecretario de Defensa que renunció en junio y acusó al Tesoro de no gastar lo suficiente en el ejército en un momento de amenazas crecientes. En una entrevista tras su dimisión, Healey calificó al Tesoro como “una mano muerta sobre un gobierno dinámico” y dijo que estaba “en negación”.

Healey ha afirmado que el gasto en defensa, que el próximo año será del 2,6% del PIB, debería subir al 3% para 2030. Ahora tendrá que encontrar de dónde saldrá el dinero.

Wes Streeting, cuya renuncia como secretario de Salud en mayo ayudó a derribar a Starmer, asumió la cartera de Defensa.

Otros nombramientos clave del gabinete son el secretario de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, la secretaria de Vivienda, Angela Rayner, y el secretario de Negocios, Jonathan Reynolds, cuyo mandato se amplió e incluye innovación y ciencia.

Louise Haigh, una aliada clave de Burnham que ayudó a impulsar su ascenso a la cúpula, fue nombrada Primera Secretaria de Estado y Canciller del Ducado de Lancaster, lo que, en la práctica, la convierte en viceprimera ministra.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, que ha supervisado normas controvertidas diseñadas para reducir la inmigración, conservó su puesto.

Burnham cuenta con un enorme respaldo dentro del partido, que está desesperado por un nuevo líder que revierta su caída de popularidad bajo Starmer. Pero se produjo cierto malestar después de que apartara a varios ministros de alto rango del ex primer ministro, entre ellos, el ex viceprimer ministro David Lammy, el exsecretario de Negocios Peter Kyle y el principal secretario de Starmer, Darren Jones.

Se avecinan desafíos de política exterior

Burnham tiene poca experiencia en política exterior y enfrenta una serie de desafíos, como las guerras en Ucrania y Oriente Medio, además de gestionar la relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien primero se acercó a Starmer antes de distanciarse de él.

La oficina de Burnham informó que mantuvo una conversación “extremadamente cordial” con Trump en una de sus primeras llamadas como primer ministro y que “subrayó su compromiso con la defensa y la seguridad”. Trump publicó en redes sociales que ambos tuvieron “una muy buena conversación” y que se “reunirán en un futuro no muy lejano para tratar temas de interés mutuo”.

El primer ministro también habló con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y con líderes de la Unión Europea y la OTAN.

Burnham le dijo al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que poner a Healey, el exjefe de Defensa, al frente de las finanzas del país “era una señal de su intención”.

Como recordatorio de las crecientes tensiones internacionales que enfrenta Reino Unido, un buque de guerra ruso realizó el lunes un ejercicio con fuego real en el canal de la Mancha, el mismo día en que Burnham asumió el cargo.

El Ministerio de Defensa indicó que la fragata Neustrashimy estaba siendo seguida por la Marina Real cuando llevó a cabo el ejercicio en aguas internacionales a unos 74 kilómetros (46 millas) al sur de la ciudad portuaria de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. Señaló que la marina “continúa siguiendo de cerca la actividad del buque y está lista para proteger la seguridad nacional de Reino Unido”.

Streeting, el nuevo secretario de Defensa, afirmó que las acciones del barco ruso fueron “teatrales e irresponsables”.

“Rusia no debería tener ninguna duda sobre la determinación de este gobierno y de este primer ministro, nuestra determinación de plantarnos contra la agresión rusa en Ucrania, pero también contra la agresión rusa contra todos nuestros aliados”, declaró en una conferencia de prensa.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que los buques de guerra rusos siempre actuaban “en estricto cumplimiento” del derecho internacional y marítimo.

Cuando se le preguntó si el gobierno ruso creía que las relaciones con Reino Unido mejorarían en el mandato del nuevo primer ministro, Peskov respondió que no tenía “ninguna esperanza de ese tipo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP