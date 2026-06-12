Nuevo código penal de Níger sanciona homosexualidad con entre 5 y 10 años de prisión

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ARCHIVO - Manifestantes protestan contra la homosexualidad en Dakar, Senegal, el viernes 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Misper Apawu, archivo) AP

La nación de África occidental es la más reciente en sancionar la homosexualidad, tras medidas similares adoptadas a principios de este año en Senegal.

El nuevo código penal castiga a cualquiera que “cometa o intente cometer un acto impúdico o antinatural o practique actos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales (LGBTQIA+)” con entre cinco y 10 años de prisión y una multa económica, según el texto del nuevo código penal.

El nuevo código penal señala: “Esta misma pena es aplicable a las personas que oficiaron el matrimonio, a los testigos de los supuestos cónyuges, así como a las personas que hayan dado su consentimiento para la celebración del matrimonio y a los organizadores”.

Hamidou Julien, asesor del ministro de Justicia, confirmó a The Associated Press el viernes que la ley entró en vigor el jueves.

Anteriormente, la homosexualidad no era ilegal en Níger, pero ha estado fuertemente estigmatizada.

Las leyes que prohíben la homosexualidad son comunes en toda África: más de 30 de los 54 países penalizan los actos sexuales entre personas del mismo sexo. Níger se ha sumado a países como Senegal, Kenia, Sierra Leona y Tanzania, donde las penas pueden incluir 10 o más años de prisión. En Somalia, Uganda y Mauritania, el delito puede conllevar la pena de muerte.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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