Nuevo CEO de Disney inaugura "Mundo de Frozen" en el Disneyland de Francia

Personas en el Mundo de Frozen en Disneyland Paris, en Marne-la-Vallee, al este de París, el 28 de marzo del 2026. (AP foto/Christophe Ena) AP

"El Mundo de Frozen", una tierra inmersiva ambientada en la exitosa franquicia animada, abrió el domingo como pieza central de una transformación de 2.000 millones de euros (2.180 millones de dólares) en Disneyland Paris.

La transformación cambia el nombre de uno de los dos parques de Disneyland Paris, de Walt Disney Studios Park a Disney Adventure World. La inauguración atrajo a Penélope Cruz, Naomi Campbell y Teyana Taylor.

Es la mayor expansión en los 34 años de historia de Disneyland Paris, y un nodo dentro de una ampliación global de aproximadamente 60.000 millones de dólares de los parques, complejos turísticos y líneas de cruceros de Disney.

También es el primer gran escenario internacional para Josh D’Amaro, quien asumió como director ejecutivo de Disney el 18 de marzo —apenas 11 días antes de que se abrieran las puertas en Francia— tras casi tres décadas en la división de parques temáticos de la compañía.

El negocio de parques y experiencias generó el 57% de los 17.500 millones de dólares del ingreso operativo por segmentos de la empresa el año pasado, la fuerza que, según observadores, impulsó a D’Amaro de jefe de parques al despacho principal.

“La Compañía Walt Disney fue construida en base al sueño de un hombre, y por más de 100 años hemos compartido ese sueño con el mundo", dijo D’Amaro a la multitud en la inauguración.

“Los cuentos son fundamentales para todo lo que hacemos, ya sea en la pantalla o sobre el escenario, en nuestros parques temáticos, nuestros cruceros o hasta en casa", añadió.

Calificó la apertura como “un momento transformador” y rindió homenaje al equipo creativo detrás del parque, incluida la guionista y directora de “Frozen”, Jennifer Lee —quienes ahora trabajan en “Frozen 3”.

Un periodista de The Associated Press acompañó a D’Amaro en la atracción de “Frozen” la noche del sábado.

El carruaje salpicó agua, entre vítores infantiles de los pasajeros y risas del nuevo director ejecutivo, mientras se deslizaban en la oscuridad junto a una Elsa que cantaba. Algunos salieron ligeramente mojados.

El punto emocional de la noche llegó cuando Lou, una niña de 11 años cuyo deseo fue concedido a través de Make-A-Wish France, subió al escenario para cantar unas notas de “Do You Want to Build a Snowman?”

Un Olaf robótico salió para unirse a ella. Fue el deseo número 25.000 cumplido para un niño enfermo en Disneyland Paris desde 1992.

Un notable giro de Disney

D’Amaro había estado el viernes junto a Emmanuel Macron en el complejo.

El presidente francés aprovechó la visita para presentar el parque como un activo económico nacional, al llamar a Disneyland Paris “el principal destino turístico de Europa” y describirlo como “un auténtico ecosistema de éxito”.

Macron afirmó que la expansión más reciente crearía 1.000 empleos directos adicionales.

"desde el inicio, se han invertido 13.000 millones de euros en este territorio", declaró Macron.

Disneyland Paris dice haber registrado más de 445 millones de visitas desde 1992, lo que representa el 6,1% de los ingresos nacionales por turismo de Francia.

La presencia de Macron subrayó un giro notable.

Cuando el parque abrió como Euro Disney en 1992, intelectuales franceses lo ridiculizaron como un “Chernóbil cultural”. Ahora, un presidente francés estaba frente a las cámaras calificándolo como un motor de prosperidad nacional.

Raíces europeas

“Frozen tiene sus raíces es los cuentos europeos", dijo Michel den Dulk, de Walt Disney Imagineering.

“Está vagamente basado en los cuentos de Hans Christian Andersen. Así que tener a una aldea encantadora del norte de Europa aquí en Disneyland Paris es algo que tiene mucho sentido", añadió.

La nueva atracción familiar de Tangled también se nutre del folclore europeo: Rapunzel, de los Hermanos Grimm.

La tierra recrea Arendelle alrededor de una laguna, con edificios de madera pintados en tonos escandinavos, fachadas adornadas con rosemaling, un arte decorativo tradicional noruego.

En el centro está Frozen Ever After, un paseo en barco con animatrónica de última generación y efectos de proyección inmersivos.

Los visitantes pueden conocer a Anna y Elsa dentro del Castillo de Arendelle, conversar con un trol bebé interactivo llamado Mossy que responde, y ver una celebración en la laguna llamada el Snow Flower Festival —con una canción original.

Los visitantes elogiaron la escala de la montaña y el nivel de detalle del pueblo, incluso después de retrasos y pequeños fallos.

"A pesar de la espera, valió la pena. Tuvieron atención a cada detalle y la perspectiva de la montaña de hielo es asombrosa", dijo Daniel Weber, de 41 años, arquitecto de Múnich, Alemania.

Léa Moreau, de 27 años, diseñadora gráfica de Lille, Francia, expresó: “Se te olvida que estás afuera de París. Por unos minutos, realmente te sientes como que están es Arendelle”.

Más allá del Mundo de Frozen, el parque rebautizado incorpora un enorme lago nuevo llamado Adventure Bay, una atracción familiar de Tangled, 15 nuevos locales de comida —incluido el elegante Regal View Restaurant— y un espectáculo nocturno llamado Disney Cascade of Lights con más de 380 drones.

Después vendrá una tierra de El Rey León, ya en construcción.

Más del 90% de la oferta del segundo parque habrá sido rediseñada desde que abrió en 2002, y Disney afirma que la superficie se duplicará aproximadamente una vez que se complete toda la transformación.

El streaming de Disney ha pasado de pérdidas profundas a la rentabilidad, pero los parques siguen siendo el motor de ganancias más confiable de la compañía —y D’Amaro es el hombre que los dirigió.

"Continuamos soñando con grandeza y ofreciendo narrativas en nuevas maneras", dijo D’Amaro a la multitud.

La pirotecnia iluminó el pueblo de Arendelle.

El palacio de hielo en la montaña se volvió azul.

Y 34 años después de que Euro Disney se convirtiera en un chiste, un reino completamente nuevo abrió en los campos al este de París —por primera vez en forever.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP