Nueva York tendrá eventos gratuitos para fans del Mundial en cada distrito

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El alcalde de Nueva York Zohran Mamdani durante una rueda de prensa en el condado de Staten Island, el lunes 27 de abril de 2026. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Los eventos —uno en cada uno de los cinco distritos de la ciudad— incluirán eventos para ver los partidos y otras actividades. Se realizarán en el Rockefeller Center en Manhattan, el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Queens, el Brooklyn Bridge Park en Brooklyn, un centro comercial cerca del Yankee Stadium en el Bronx y un estadio de béisbol de ligas menores en Staten Island.

Un evento para aficionados aparte, previsto en el estadio Sports Illustrated en Harrison, Nueva Jersey, donde juegan los New York Red Bulls de la MLS, costará 10 dólares.

Los partidos del Mundial se disputarán en el estadio MetLife en Nueva Jersey, donde solo el traslado de ida y vuelta a los encuentros en transporte público podría costar 150 dólares.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, un reconocido hincha del fútbol, anunció los eventos gratuitos junto con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también demócrata.

“Todos los aficionados deberían poder ver el mejor torneo del mundo sin tener que echar mano de sus ahorros”, indicó Mamdani.

Se están planificando eventos similares para aficionados en otras ciudades anfitrionas de Estados Unidos.

___ Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP