Nueva York pone a prueba programa de baterías enchufables para enfriar hogares sin saturar la red

Sonam Velani y Yan Sim conectan una batería de Every Electric para alimentar su aire acondicionado como parte de un programa piloto con la empresa de electricidad de la ciudad Con Edison para reducir la presión sobre la red eléctrica, el lunes 27 de abril de 2026, en el distrito de Brooklyn, en Nueva York. (AP Foto/Alyssa Goodman) AP

Ahora, un programa piloto favorable para inquilinos en la ciudad de Nueva York ha puesto a prueba un enfoque distinto: baterías enchufables que pueden alimentar aires acondicionados sin depender de la red durante los picos de demanda, lo que ayuda a quitarle presión a la red en sus momentos de mayor tensión y, al mismo tiempo, mantiene frescos a los residentes.

“Básicamente es una versión potenciada de la batería portátil que usarías para cargar tu teléfono cuando sales”, señaló Andrew Wang, director ejecutivo de Every Electric, la empresa que respalda el plan piloto, que se ha asociado con la compañía energética de la ciudad Con Edison.

Los dispositivos, cuyo tamaño es semejante al de un horno de microondas, se cargan cuando la demanda de electricidad es baja y luego hacen funcionar durante unas horas las unidades de aire acondicionado de ventana cuando la demanda se dispara. Se trata de uno de los muchos socios que participan en los programas de respuesta a la demanda de Con Edison, que pagan a los clientes para que reduzcan o desplacen su consumo eléctrico con el fin de respaldar la red.

El programa piloto se está ampliando a más de 1.000 hogares este verano y los participantes pueden recibir recompensas en forma de reembolsos en efectivo.

Los expertos señalan que esta iniciativa refleja el cambio más general hacia las llamadas plantas de energía virtuales, en las que muchos recursos energéticos pequeños y distribuidos se coordinan para reducir la presión durante los picos de demanda. A gran escala, soluciones como esta podrían tener un impacto significativo en la confiabilidad y la asequibilidad de la electricidad.

Cuando la demanda de electricidad se dispara, las empresas de servicios públicos suelen recurrir a centrales eléctricas de respaldo que no operan con tanta frecuencia y que, por lo general, son menos eficientes y más contaminantes, indicó Kevin Brehm, gerente de RMI, una organización sin fines de lucro que investiga sistemas energéticos y la transición hacia energía limpia.

Con el tiempo, esos picos pueden hacer que las empresas de servicios públicos construyan más centrales eléctricas, a menudo alimentadas con combustibles fósiles, para satisfacer la demanda, y los costos terminan trasladándose a los consumidores.

“Está la cuestión de las emisiones, y también hay una cuestión realmente importante relacionada con la asequibilidad”, manifestó Brehm.

Por eso, las compañías eléctricas suelen pedir a los residentes que ahorren energía durante los días más calurosos del año, y fijan tarifas más altas en las horas pico para incentivar a la gente a ahorrar electricidad. Esas estrategias “pueden ser difíciles de sostener porque no saben exactamente cómo se van a comportar los consumidores”, añadió Brehm.

Ahí es donde pueden ayudar soluciones como la de Every Electric.

Las redes de baterías pueden aliviar la presión

Las empresas de servicios públicos y los gobiernos buscan cada vez más maneras de gestionar el aumento de la demanda eléctrica a medida que las olas de calor se vuelven más frecuentes e intensas.

Un enfoque es el programa de respuesta a la demanda de Every Electric, que paga a los clientes para que reduzcan o desplacen su consumo de electricidad durante periodos de alta demanda.

Los programas de plantas de energía virtuales son otra solución que se expande estado por estado en Estados Unidos. Dichos programas conectan miles de pequeños dispositivos energéticos, como baterías domésticas o electrodomésticos inteligentes, y los coordinan para devolver energía a la red cuando la demanda se dispara, aliviando la presión sin construir nuevas plantas. California, por ejemplo, trabaja para desarrollar uno de los más grandes del mundo, pagando a cientos de miles de participantes para que envíen energía almacenada de vuelta a la red durante eventos climáticos extremos. La mayoría de estos programas se limita a propietarios de viviendas con paneles solares.

Con Edison señaló que las baterías pueden ayudar a reducir la demanda máxima, respaldar la energía renovable y disminuir la necesidad de nueva infraestructura.

El programa de Every Electric funciona específicamente para personas con unidades de aire acondicionado de ventana, que por lo general son inquilinos, aunque no exporta energía de vuelta a la red. En su lugar, reduce la demanda al usar energía almacenada en la batería.

Aun así, Brehm sostuvo que programas como este forman parte del impulso más amplio para integrar los dispositivos energéticos de los consumidores en la red y recompensar los servicios que prestan.

“No puedo poner paneles solares en mi techo”, comentó Bianca Pasternack, una inquilina de la ciudad de Nueva York inscrita en el programa. “Esto al menos es algo accesible y fácil. Fue realmente una cuestión de configurarlo y olvidarse”.

Crece el programa piloto de baterías enchufables para unidades de aire acondicionado

La batería se enchufa a la unidad de aire acondicionado y luego al tomacorriente de la pared. Se vincula a una aplicación para teléfonos inteligentes que detecta cuándo la demanda es baja, cargando la batería durante las horas fuera de pico y usándola para alimentar el aire acondicionado durante los periodos pico, por lo general de 1 a 4 de la tarde o de 4 a 8 de la tarde durante los meses más calurosos.

Los participantes también pueden ganar dinero por participar, aproximadamente el equivalente al costo de una factura eléctrica de julio, según la empresa. Pasternack dijo que recibió una tarjeta de regalo de 100 dólares al final de la temporada.

La empresa afirma que su plan piloto ha crecido de unos 200 kilovatios de capacidad flexible el año pasado a aproximadamente 2 megavatios este verano, y que podría ampliarse mucho más. En comparación, el programa de California supera los 200 megavatios. La empresa busca expandirse a otras ciudades, indicó Wang.

Aunque el programa de Every Electric actualmente opera a pequeña escala, Brehm dice que sistemas como este podrían reducir de manera importante la presión sobre la red si llegan a suficientes hogares.

“Es cuestión de cómo logramos alcanzar esa escala”, expresó, al señalar que la adopción generalizada es un tema clave que depende de lo fácil que sea desplegar la tecnología e integrarla en la red. Agregó que el proceso de instalación de Every Electric es fácilmente accesible. “Es conectar y usar, y no necesitas un montón de permisos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP