Nueva presidenta de Perú asume el cargo y otras fotos de la semana en Latinoamérica y el Caribe

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, camina hacia el palacio presidencial tras su toma de posesión, el martes 28 de julio de 2026, en Lima, Perú. (AP Foto/Martín Mejía) AP

México dijo que abordará el creciente problema del sargazo, un alga de color marrón que ha cuadruplicado su presencia en el Caribe mexicano este año y supone una amenaza no solo para el medio ambiente sino también para el turismo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, acusó a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser un “ladrón” y un “delincuente”, entre otras cosas. Milei viajó a Sao Paulo para un acto en el que el senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, fue confirmado como el candidato a la presidencia del partido de su padre.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 24 y el 30 de julio de 2026.

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Las imágenes fueron seleccionadas por el jefe de fotografía de The Associated Press en la Ciudad de México, Eduardo Verdugo.

___ Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images blog de AP Images: http://apimagesblog.com FUENTE: AP