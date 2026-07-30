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Nueva posposición de llegada de Vozinha a Chile genera inquietud entre hinchas de Colo Colo

SANTIAGO (AP) — El aguardado aterrizaje de Vozinha en Chile quedó en el limbo el jueves por la noche, cuando se postergó por segunda vez el arribo del portero que causó sensación en el Mundial con Cabo Verde.

El pasado viernes, Colo Colo, el equipo con más títulos en Chile, anunció el fichaje del guardameta mundialista como su refuerzo estelar para el segundo semestre. La noche del miércoles, el presidente del club, Aníbal Mosa, confirmó en declaraciones a los periodistas que Josimar Dias “Vozinha” tenía previsto viajar desde España hasta Santiago este mismo jueves y que desembarcaría en la capital chilena al inicio de la noche austral.

Pero medios especializados de España y Portugal, donde reside el arquero, negaron que el caboverdiano haya abordado el avión. Y mientras varios seguidores del club se mostraron alarmados en las redes sociales acerca de un convenio que no se ha firmado, la escuadra optó por el hermetismo y no se ha pronunciado sobre las razones del segundo retraso en el arribo.

Representantes del club tampoco han respondido a repetidos pedidos de comentarios por parte de The Associated Press.

Según Mosa, el equipo chileno y Vozinha llegaron a un acuerdo con una duración inicial de seis meses, que podría extenderse por otros doce más. Asimismo, ambas partes terminaron “de afinar los detalles que eran necesarios” para su firma el pasado fin de semana.

“Logramos tener una reunión por Zoom con Vozinha y su representante”, expresó el dirigente la víspera.

El mandamás del club chileno igualmente explicó que el arribo inicial de Vozinha, que debería haber ocurrido el martes, se aplazó debido a un “atraso administrativo” con su documentación, ya que el portero “tuvo que estar por la mañana de este miércoles en el consulado que hay en Lisboa, obteniendo la visa para entrar a Chile”.

No está claro si la falta de los permisos correspondientes es la razón por la que el viaje se postergó una vez más. Se desconoce también si la resolución de algún trámite burocrático pendiente abriría la puerta en los próximos días a la llegada del caboverdiano que frenó a potencias como España y Uruguay.

Cabo Verde y Chile no cuentan con representaciones consulares en sus respectivos territorios, por lo que todos los trámites deben pasar por Portugal.

“La concurrencia de Chile ante Cabo Verde se ejerce desde su embajada en Portugal. Por su parte, Cabo Verde no tiene concurrencia en Chile”, explica la cancillería chilena en su página.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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