Nueva Jersey: un fallo en el servicio de vehículos inscribió a 6.600 no ciudadanos como votantes

La gobernadora demócrata, que asumió el cargo este año, atribuyó el problema a un error de software del sistema de la Comisión de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), pero señaló que un análisis preliminar mostró que menos de 400 de los que fueron inscritos así llegaron a emitir un voto.

La revelación se produce mientras el presidente Donald Trump y otros republicanos siguen afirmando que personas no ciudadanas votan de forma generalizada en las elecciones de Estados Unidos, aunque es poco frecuente y, cuando se detecta, puede castigarse como un delito grave que puede derivar en deportación.

Sherrill prometió una acción inmediata y dijo que ha ordenado que se eliminen todos los registros de votantes añadidos por error durante ese periodo. También sustituirá al proveedor que operaba el sistema y ha iniciado una investigación sobre cómo ocurrió el error.

“Estoy consternada por los fallos temerarios que permitieron que esto ocurriera y por la falta de transparencia mostrada por quienes estaban a cargo en ese momento”, declaró en un comunicado Sherrill.

“Mientras el gobierno de Trump intenta convertir las elecciones en un arma para obtener rédito político, yo me estoy asegurando de que protejamos nuestras elecciones”, afirmó Sherrill.

La Casa Blanca aprovechó la revelación el martes para promover la ley SAVE America de Trump, que exigiría a las personas mostrar pruebas documentales de ciudadanía antes de registrarse para votar e impondría requisitos de identificación de votantes en todo el país. La medida fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero no ha sido sometida a votación en el Senado, donde incluso algunos republicanos se oponen.

“Los votantes estadounidenses merecen tener confianza en que nuestras elecciones son seguras y están protegidas”, señaló en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson.

Sherrill también indicó que las personas no ciudadanas que se registraron lo hicieron como demócratas, republicanas e independientes. En Nueva Jersey hay alrededor de 6,9 millones de personas registradas para votar y más de 4 millones emitieron su voto en las elecciones presidenciales de 2024.

Phil Murphy, también demócrata, era gobernador cuando ocurrió el error. Un representante del exgobernador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Christine Hanlon, presidenta de la organización del Partido Republicano en Nueva Jersey, dijo que el registro de votantes debe mejorarse y que una investigación bipartidista debería profundizar en lo ocurrido, incluido por qué los registros no se dieron a conocer anteriormente.

“El sistema y el proceso de verificación deben mejorarse para salvaguardar nuestras elecciones", indicó Hanlon en un comunicado el martes. "El público también merece saber por qué esto se encubrió y quién fue responsable de ocultar esta información crítica al público”.

Trump se ha centrado en Nueva Jersey, entre otros estados

Trump destacó en un discurso la semana pasada una investigación del Departamento de Seguridad Nacional, que dijo haber identificado a unas 278.000 personas no ciudadanas registradas para votar en elecciones federales en todo el país. Indicó que la mayoría estaban en California, Nevada, Nueva Jersey y Pensilvania.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, sugirió el martes que fue ese reporte el que llevó a Sherrill a actuar.

“Aprecio que hayas respondido a nuestra carta, @GovSherrillNJ. Esto debió haberse hecho hace MUCHO tiempo. Con UN solo voto ilegal se anula el voto de un ciudadano de Estados Unidos”, escribió Mullin en un mensaje en X.

El Departamento de Estado de Pensilvania dijo en una declaración enviada por correo electrónico y proporcionada por la oficina del gobernador Josh Shapiro el martes que “la evidencia ha demostrado que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro en todo el país, incluido en Pensilvania”. El departamento añadió que revisaría cualquier información que el Departamento de Seguridad Nacional proporcionara para “evaluar la validez de estas afirmaciones”.

Otros estados han tenido problemas con los registros automáticos de votantes

Nueva Jersey está entre los 19 estados que permiten que personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal tengan licencias de conducir y otras tarjetas de identificación emitidas por el estado, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Todos los estados permiten que personas no ciudadanas que tienen estatus legal en Estados Unidos obtengan una licencia.

La NCSL también señala que aproximadamente la mitad de los estados cuentan con registro automático de votantes, en el que las personas elegibles que obtienen licencias o, en algunos casos, otros servicios estatales, pueden optar por inscribirse para votar.

En Oregon, las autoridades encontraron en 2024 que unas 1.600 personas fueron registradas para votar a través del DMV del estado aunque no mostraron prueba de ciudadanía. Posteriormente se confirmó que la mayoría eran ciudadanas. La cifra de personas registradas erróneamente aumentó en más de 100 para el año pasado, pero el estado determinó que solo unas 30 personas no elegibles habían emitido su voto.

Funcionarios de Colorado dijeron en 2022 que habían enviado por error postales a 30.000 personas no ciudadanas para alentarlas a registrarse. El estado indicó que a ninguna se le permitiría hacerlo si lo intentaba.

Una auditoría estatal de 2019 sobre el entonces nuevo programa de registro del DMV de California encontró numerosos errores, algunos de los cuales podrían haber permitido que unas 1.500 personas se registraran incorrectamente para votar. De ellas, algunas podrían no haber sido ciudadanas de Estados Unidos.

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La periodista de The Associated Press Sarah Rankin en Richmond, Virginia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP