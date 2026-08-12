Nueva acusación afirma que Nick Reiner acechó antes de matar a sus padres Rob y Michele Reiner

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ARCHIVO - El actor Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, llegan a un evento el 17 de diciembre de 2013 en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo) AP

El gran jurado, que se había estado reuniendo en secreto, presentó la acusación formal el 20 de julio, y se hizo pública el miércoles, cuando Nick Reiner se declaró no culpable.

El director, actor y figura destacada de Hollywood Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron apuñalados hasta la muerte en su casa en la exclusiva zona de Brentwood, en Los Ángeles, el 14 de diciembre. Nick Reiner fue arrestado horas después y fue acusado dos días más tarde.

La acusación formal del jurado es un paso importante hacia el juicio y permite a los fiscales saltarse el proceso de audiencia preliminar de California, en el que las pruebas se exponen públicamente.

La acusación hecha pública revela pocos detalles nuevos en un caso que ha estado envuelto en secreto. Pero la acusación de haber estado al acecho, junto con otras circunstancias, significa que Reiner es elegible para la pena de muerte. Los fiscales señalan que aún no han decidido si la solicitarán.

No se recibió de inmediato respuesta a un correo electrónico en el que se pedían comentarios a los abogados de Nick Reiner.

FUENTE: AP