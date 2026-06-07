Novato de Mets Carson Benge batea de 5-5 con jonrón y triple productor en triunfo 7-3 ante Padres

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Carson Benge, de los Mets de Nueva York, alza los puños hacia el cielo como celebración tras cruzar el plato después de batear un cuadrangular solitario contra los Padres de San Diego, en la sexta entrada del partido de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 7 de junio de 2026, en San Diego. (AP Foto/Derrick Tuskan) AP

Marcus Semien y MJ Melendez también conectaron cuadrangulares por los Mets, últimos en la clasificación, que ganaron dos de tres juegos a los Padres para llevarse una serie en San Diego por primera vez desde 2018.

Sean Manaea (1-1) permitió dos carreras en cuatro entradas de relevo largo, mientras Nueva York utilizó a seis lanzadores y terminó 3-3 su gira por la Costa Oeste.

El venezolano Freddy Fermín conectó un jonrón e impulsó las tres carreras de los Padres, que perdieron 11 de 13. El receptor no había conectado imparable en sus 30 turnos anteriores antes de enlazar su primer jonrón de la temporada la noche del sábado, un batazo de dos carreras en la séptima entrada de una victoria 3-2 que frenó la racha de seis derrotas consecutivas de San Diego.

Como primer bate, Benge anotó tres veces y se convirtió en el cuarto novato de los Mets con cinco hits y un jonrón en un mismo juego. El boricua Francisco Lindor fue el jugador anterior de Nueva York en conseguir cinco hits en un partido, cuando se fue de 5-5 con un vuelacercas y dos triples en una victoria 9-0 en Arizona el 6 de julio de 2023.

El abridor de San Diego, el dominicano Randy Vásquez (5-4), permitió cuatro carreras, ocho hits y dos bases por bolas en poco más de cuatro entradas. Fue su tercera derrota en cuatro decisiones.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP