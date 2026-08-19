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Novato George Klassen deslumbra con 7 entradas en blanco y Angelinos vencen 3-1 a Astros

HOUSTON (AP) — El novato George Klassen permitió un hit durante siete entradas en blanco, la mayor cifra de su carrera, y Josh Lowe conectó un jonrón para guiar el martes a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria 3-1 sobre los Astros de Houston.

George Klassen, de los Angelinos de Los Ángeles, lanza en el encuentro ante los Astros de Houston, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/David J. Phillip)
George Klassen, de los Angelinos de Los Ángeles, lanza en el encuentro ante los Astros de Houston, el martes 18 de agosto de 2026 (AP Foto/David J. Phillip) AP

Klassen (2-1), que hacía su quinta apertura en las Grandes Ligas, también estableció una marca personal al ponchar a siete. Sólo permitió un sencillo del venezolano José Altuve en la primera entrada.

Cam Smith pegó un jonrón solitario ante el dominicano José Fermin sin outs en la octava para recortar la ventaja a 3-1. Pero Ben Joyce lanzó una novena entrada sin carreras para conseguir su tercer salvamento y condenar a los líderes del Oeste de la Liga Americana a su tercera derrota consecutiva.

El abridor dominicano de Houston, Cristian Javier (1-4), permitió cinco hits y dos carreras en cuatro entradas.

Los Angelinos anotaron sus tres carreras con dos outs para lograr su segunda victoria en tres juegos.

Los Ángeles tuvo corredores en primera y segunda con dos outs en la tercera cuando un sencillo impulsor de Nolan Schanuel puso el 1-0.

Lowe amplió la ventaja a 2-0 con su batazo a las gradas del jardín izquierdo con dos outs en la cuarta.

Los Angelinos volvieron a ponerse en marcha con dos outs en la quinta cuando Schanuel conectó un sencillo al jardín derecho. Zach Neto siguió con un doble impulsor que dejó a Los Ángeles arriba 3-0.

El mexicano Isaac Paredes recibió boleto con dos outs en la primera antes del sencillo de Altuve, pero Klassen ponchó a Daulton Varsho para terminar la entrada. Los Astros no tuvieron otro corredor en base hasta que Paredes recibió base por bolas para abrir la cuarta. Klassen dio base por bolas a Altuve sin outs en la séptima, pero retiró a los siguientes tres bateadores, con dos ponches, para cerrar su actuación.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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