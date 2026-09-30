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Novak Djokovic debuta en el Abierto de China con su 1ra victoria desde julio

BEIJING (AP) — Novak Djokovic mantuvo su impecable récord en el Abierto de China pese a necesitar una pausa para recibir tratamiento durante su partido de primera ronda el miércoles.

Novak Djokovic celebra tras derrotar a Nuno Borges en la primera ronda del Abierto de China, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Andy Wong)
Novak Djokovic celebra tras derrotar a Nuno Borges en la primera ronda del Abierto de China, el miércoles 30 de septiembre de 2026, en Beijing. (AP Foto/Andy Wong) AP

Djokovic, sexto cabeza de serie, venció 6-3, 7-6 (2) al portugués Nuno Borges para lograr su primera victoria desde el 7 de julio en los cuartos de final de Wimbledon. El serbio de 39 años amplió su marca a 30-0 en el torneo de Beijing, el cual ha conquistado seis veces, la última en 2015.

Fue el primer partido de Djokovic desde que sucumbió ante el argentino Mariano Navone en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos el 31 de agosto.

Un fisioterapeuta lo atendió en la cancha cuando iba abajo 3-2 en el segundo set, pero no pareció verse limitado por el problema no revelado, ya que cerró sus siguientes dos juegos de servicio en blanco y jugó algunos de sus mejores puntos del partido después de la pausa.

Apenas se produjo un quiebre de servicio durante el partido, de Djokovic en el primer juego de saque de Borges.

Djokovic sacó pronta ventaja en el desempate y acumuló cuatro puntos de partido. Necesitó uno, ya que Borges envió un revés a la red.

Antes, el ruso Karen Khachanov continuó su reciente dominio sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime al imponerse por 6-3, 6-3.

Khachanov también ganó su duelo en el Abierto de Estados Unidos camino a las semifinales, donde perdió ante el eventual campeón Alexander Zverev.

En Beijing, Khachanov consiguió el único quiebre del set inicial, pero se vio favorecido por 11 errores no forzados de Auger-Aliassime. En el segundo set, Khachanov quebró el saque del canadiense en el tercer juego y nuevamente en el juego final del partido con cuatro puntos consecutivos.

Los argentinos Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo se despidieron a las primeras de cambio. Tirante perdió 6-1, 6-4 ante el alemán Jan-Lennard Struff y Cerúndolo cayó 6-2, 5-7, 6-4 frente al chino Yunchaokete Bu.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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