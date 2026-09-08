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Noskova obligada a sacar desde las sombras tras retraso por ajuste del techo en el US Open

NUEVA YORK (AP) — Linda Noskova se vio obligada a sacar mientras el sol daba paso a las sombras en un momento clave de su derrota ante Aryna Sabalenka en el Abierto de Estados Unidos cuando un retraso provocara que el techo sobre el estadio Arthur Ashe no terminara de ajustarse a tiempo.

Linda Noskova devuelve ante Aryna Sabalenka en los cuartos de final del US Open, el martes 8 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig)
Linda Noskova devuelve ante Aryna Sabalenka en los cuartos de final del US Open, el martes 8 de septiembre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Seth Wenig) AP

La cancha estaba casi completamente cubierta por el sol cuando Noskova comenzó a sacar con Sabalenka arriba 5-4 en el tercer set de su partido de cuartos de final el martes. Para cuando golpeó su primera pelota, la línea de sombra casi había llegado a la mitad de la cancha. Después de que Noskova ganó ese punto, la cancha estaba casi totalmente a la sombra cuando comenzó el siguiente.

“Sí me di cuenta de que el techo se estaba cerrando justo después del punto, aunque empezó a cerrarse incluso antes del punto, así que fue raro”, comentó Noskova. “Supongo que nadie nos lo dijo. No lo esperábamos para nada".

“Al mismo tiempo, sabía que el torneo quería mantenernos a la sombra y no hacernos jugar con luz durante todo el partido", agregó. "Pero, al mismo tiempo, era como un punto crucial del partido, así que no sé por qué empezaron a moverlo tan tarde”.

Según la política del techo del Abierto de Estados Unidos, “el techo puede cerrarse parcialmente en el estadio Arthur Ashe para desplazar por completo la línea de sombra a través de la cancha y optimizar la visibilidad para los jugadores y la transmisión”.

Como el techo no se estaba cerrando por completo, sino solo lo suficiente para dar sombra a la cancha, debería haberse terminado durante el cambio de lado antes de que Noskova comenzara a sacar. No ocurrió así debido a un inicio demorado.

El cierre total del techo tarda unos seis minutos, por lo que el juego se detendría.

Noskova dijo tras la victoria de Sabalenka por 7-6 (1), 3-6, 7-6 (10-7) que las sombras no le habían molestado.

“Bueno, estaba bien como estaba”, señaló la campeona de Wimbledon. “Siento que quizá al principio fue más difícil que a medida que avanzó el partido, pero no lo sé. En realidad no marcó una gran diferencia para mí si estábamos jugando a la sombra o no”.

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Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP

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