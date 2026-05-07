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Noruega arresta a una ciudadana china por presunto espionaje

OSLO, Noruega (AP) — Las autoridades de Noruega arrestaron el jueves a una ciudadana china por acusaciones de espionaje en relación con un supuesto intento de instalar un receptor para recopilar datos satelitales sensibles, informó el servicio de inteligencia interna del país.

ARCHIVO - El fiscal de policía Thomas Blom llega a la sala del tribunal antes de la audiencia de detención de una persona sospechosa de espiar para China, en Oslo, martes 2 de julio de 2024.(Terje Bendiksby/NTB Scanpix vía AP, Archivo)
ARCHIVO - El fiscal de policía Thomas Blom llega a la sala del tribunal antes de la audiencia de detención de una persona sospechosa de espiar para China, en Oslo, martes 2 de julio de 2024.(Terje Bendiksby/NTB Scanpix vía AP, Archivo) AP

Funcionarios de seguridad noruegos también registraron dos inmuebles en relación con el arresto, incluido uno en una isla del norte de Noruega donde se encuentra el puerto espacial de Andøya, que forma parte de los esfuerzos de Europa por ampliar su presencia en el espacio. El otro registro se realizó en Innlandet, en el sur de Noruega.

La policía inició su operación ante la sospecha de que una empresa registrada en Noruega operaba como fachada para un actor estatal chino, indicó el Servicio de Seguridad de la Policía, o PST.

La sospechosa, identificada únicamente como una mujer china, presuntamente intentó “establecer un receptor para descargas satelitales de satélites en órbitas polares, apto para recopilar datos que podrían perjudicar intereses fundamentales noruegos si llegaran a ser conocidos por un Estado extranjero”, señaló en un comunicado el abogado policial del PST, Thomas Blom.

La policía indicó que el receptor satelital en cuestión fue incautado y que los presuntos planes para instalarlo y operarlo se detuvieron.

El incidente “implica complicidad en un intento de espionaje grave contra secretos de Estado”, señaló el comunicado.

El comunicado policial también indicó que varias personas más fueron acusadas en el mismo caso, sin ofrecer más detalles, incluidas sus nacionalidades o si también habían sido arrestadas.

El director ejecutivo de Andøya Space, Ketil Olsen, manifestó en un comunicado el jueves que la empresa no tenía ninguna relación “con la persona involucrada” y que “no ha observado ninguna actividad relacionada con nuestras operaciones en este asunto”.

__________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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