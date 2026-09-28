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Norris se disculpa con Colapinto tras decir que algunos pilotos "no deberían estar en F1"

MÓNACO (AP) — Lando Norris afirmó que se disculpó con Franco Colapinto después de declarar que algunos pilotos “no deberían estar en la Fórmula 1”.

El piloto de Alpine Franco Colapinto tras accidentarse en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Bakú. (AP Foto/Darko Bandic)
El piloto de Alpine Franco Colapinto tras accidentarse en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, el sábado 26 de septiembre de 2026, en Bakú. (AP Foto/Darko Bandic) AP

El piloto de McLaren hizo esos comentarios después de que el argentino Colapinto provocara una colisión múltiple que puso fin a la carrera del campeón defensor en el Gran Premio de Azerbaiyán durante el fin de semana.

“Después de la carrera, le envié a Franco un mensaje disculpándome por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho", rectificó Norris el lunes en su cuenta de Instagram. "Sé que debería haberlo sabido y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa; me equivoqué. Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte de las carreras y de pelear al límite”.

Colapinto frenó demasiado tarde en la primera curva cuando la carrera se reanudó tras un periodo de coche de seguridad, y el piloto de Alpine chocó contra su propio compañero de equipo Pierre Gasly. El auto de Gasly empujó entonces el de Norris contra las barreras. Mientras los pilotos reaccionaban para evitar el accidente, Arvid Lindblad también provocó que Liam Lawson, su compañero en Racing Bulls, hiciera un trompo.

“Simplemente me sacaron. La verdad es que hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”, señaló Norris al canal Sky Sports después de la carrera.

Colapinto lo calificó como un “gran error” y ofreció “muchísimas disculpas a los dos”, en referencia a Gasly y Norris.

A Colapinto se le impuso una penalización de 10 segundos por causar la colisión. No terminó la carrera, por lo que esa sanción podría convertirse en una penalización en la parrilla para la carrera de la próxima semana en Malasia, anunciada como el Gran Premio de Bahrein.

“Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados por volver a competir este fin de semana”, añadió Norris en Instagram.

Norris se rezagó a 116 puntos de Kimi Antonelli, el líder del campeonato.

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Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP

FUENTE: AP

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