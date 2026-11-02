Norcorea niega cualquier vínculo con hackeo a Binance y arremete contra pesquisa del FBI

En esta imagen del gobierno de Corea del Norte difundida el 30 de octubre de 2026 se puede ver al mandatario Kim Jong Un, al centro a la derecha, acompañado de su hija, mientras observan una demostración militar en el área costera de Wonsan-Kalma, Corea del Norte.(Korean Central News Agency/Korea News Service via AP) AP

Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, informó el viernes que hackers sustrajeron más de 6.000 millones de dólares en lo que sería el mayor robo de monedas digitales del que se tenga conocimiento. El FBI señaló posteriormente que el robo fue obra de hackers norcoreanos y atribuyó el incidente a un grupo conocido como TraderTraitor, que también fue responsable de un hackeo de 1.500 millones de dólares a la plataforma Bybit el año pasado.

Kim Yo Jong, la influyente hermana del mandatario norcoreano Kim Jong Un, calificó el anuncio del FBI como “un chisme absurdo”.

“Estados Unidos desvía las opiniones públicas internacionales como si fueran los hechos de la RPDC los fraudes cibernéticos que se producen en todos los rincones del país, lo cual deviene una provocación política contra la RPDC”, indicó en un comunicado, utilizando las siglas de la República Popular Democrática de Corea.

“Además constituye un intento malintencionado para denigrar el prestigio internacional de la RPDC y difamar su dignidad y autoridad, y otro grave acto violador a la soberanía de la RPDC generado en nueva esfera”, añadió.

Expertos externos afirman que Corea del Norte ha recurrido cada vez con mayor frecuencia al robo de criptomonedas y a otras actividades ilícitas como fuente de divisas para sostener a su golpeada economía y financiar su programa nuclear en medio de las estrictas sanciones internacionales. La agencia de espionaje de Corea del Sur estimó en diciembre de 2022 que hackers norcoreanos habían robado 1,5 billones de wones (1.100 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos virtuales a lo largo de los últimos cinco años.

“Esta vez volvimos a confirmar la posición hostil de Washington y observamos con aguda vigilancia diversas provocaciones que toma de continuo contra nuestro Estado”, afirmó Kim Yo Jong.

Aunque el país ha negado la mayoría de las veces su participación, Corea del Norte ha sido vinculada con numerosos ciberataques en años pasados, incluida una campaña de 2013 que paralizó los servidores de instituciones financieras surcoreanas, el hackeo a Sony Pictures en 2014 y un ataque de malware WannaCry en 2017.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur indicó el lunes que las actividades cibernéticas norcoreanas suponen una amenaza creciente para la economía digital de todo el mundo y que Seúl estaba cooperando estrechamente con Estados Unidos y la comunidad internacional para hacer frente a esa amenaza.

El robo en Binance se produjo mientras Corea del Norte ha intensificado sus pruebas armamentísticas en un probable intento por aumentar su influencia durante un eventual acercamiento diplomático con Washington, después de que el presidente estadounidense Donald Trump expresó su deseo de reanudar conversaciones con Kim Jong Un. Corea del Norte informó el martes que puso a prueba una nueva ojiva de racimo para misiles estratégicos.

Trump declaró durante el fin de semana que los investigadores aún no estaban seguros de que Corea del Norte estuviera involucrada en el hackeo.

“No me preocupa. Nos estamos informando”, comentó Trump sobre el caso. “No sabemos si fue Corea del Norte”, añadió, aunque aclaró que los investigadores aún podrían determinar que sí lo fue.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP