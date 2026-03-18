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Nominado por Trump para Seguridad Nacional comparecerá ante senadores en audiencia de confirmación

WASHINGTON (AP) — El elegido del presidente Donald Trump para secretario de Seguridad Nacional, comparecerá el miércoles ante los senadores para su audiencia de confirmación y enfrentará preguntas sobre el impulso de la administración a favor de deportaciones masivas.

El senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, en la Casa Blanca en Washington, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El senador Markwayne Mullin, republicano por Oklahoma, en la Casa Blanca en Washington, el 17 de marzo del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Markwayne Mullin, senador por Oklahoma, ha pasado 13 años en el Congreso y se ha consolidado como un aliado cercano del presidente. De ser confirmado, reemplazaría a la secretaria saliente Kristi Noem, quien fue despedida a principios de este mes en medio de crecientes críticas a su liderazgo del Departamento de Seguridad Nacional.

La audiencia será la primera oportunidad para que los legisladores y el público escuchen directamente a Mullin sobre cómo pretende dirigir el tercer departamento más grande del gabinete. El extenso departamento, con una plantilla de aproximadamente 260.000 empleados, supervisa un conjunto diverso de responsabilidades que van desde proteger al presidente hasta ayudar a los estados a recuperarse de desastres y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Mullin es un ex luchador de artes marciales mixtas que dirigió un negocio de plomería en Oklahoma antes de postularse al Congreso. En el pasado ha indicado su apoyo a las operaciones migratorias, y se espera que sea un aliado fiel de la agenda de Trump si es confirmado.

“Ya sea protegiendo la patria de actores malintencionados, deteniendo el flujo de drogas peligrosas hacia las comunidades estadounidenses o expulsando a los peores de los peores extranjeros ilegales criminales, el senador Mullin trabajará incansablemente para implementar la agenda del presidente”, aseguró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

Una línea clave de cuestionamiento será la agenda migratoria del presidente y cómo Mullin pretende ejecutarla. La audiencia se realiza en un momento en que la agenda de deportaciones masivas está en una encrucijada, y Mullin enfrentará presión para alcanzar las ambiciosas metas de deportación cuando el ánimo público se ha agriado por la forma agresiva en que se han llevado a cabo las operaciones.

La indignación por las tácticas de control migratorio de la administración Trump ha llevado a los demócratas a negarse a financiar el Departamento de Seguridad Nacional hasta que realice una serie de cambios en la conducta de sus agentes.

En una declaración inicial difundida antes de la audiencia, el senador demócrata Gary Peters, de Michigan, el miembro de mayor rango del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, señaló que los demócratas estaban pidiendo reformas “simples” en línea con las normas que siguen otros departamentos de policía. Peters subrayó los desafíos que enfrenta Seguridad Nacional y reconoció que el departamento necesita a alguien con “mano firme”, pero indicó que tenía “reservas” sobre si Mullin estaba listo para asumir un papel tan significativo.

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La corresponsal Gabriela Aoun Angueira contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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