Nominaciones al Grammy dejan fuera a Harry Styles y al hip hop; sorprende Dolly Parton

ARHIVO- Harry Styles actúa durante los Brit Awards 2026 en Mánchester, Inglaterra, el 28 de febrero de 2026. (Foto Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) AP

Como cada año, hubo algunos artistas que entraron en la codiciada lista el lunes y otros que no. Los desaires y las sorpresas abundan en las 100 categorías que se premiarán el 7 de febrero.

Es un giro de 180 grados respecto a los Grammy de 2026, cuando, por primera vez, hubo tres lanzamientos nominados tanto en las categorías de álbum de rap como de álbum del año. Este año, no hay ni un solo lanzamiento de rap en las categorías de grabación del año, canción del año o álbum del año.

Según Billboard, Drake —el único rapero que logró un éxito número 1 en el Hot 100 de todos los géneros este año, con “Janice STFU”— no presentó sus tres álbumes de 2026 ni ninguna de sus canciones para consideración de los Grammy. Pero incluso sin su poder estelar (o el de los nominados del año pasado Kendrick Lamar, Clipse y Tyler, the Creator), el hip hop parece una ausencia enorme.

El primer álbum de larga duración de A$AP Rocky en ocho años, “Don’t Be Dumb”, también brilla por su ausencia, al igual que “Ca$ino” de Baby Keem. Parece que todas las miradas estarán puestas en Don Toliver, el rapero-cantante emergente de trap y R&B, que obtuvo una nominación a mejor artista nuevo además de una a álbum de rap.

Pero que conste que Drake sí aseguró una nominación: en la recién creada categoría de mejor canción latina, por su participación en español en “Ahí” de Karol G.

Por primera vez, los seis artistas con más nominaciones en los Grammy son todas mujeres.

Y las mujeres integran a todos los nominados en las categorías de álbum del año y canción del año, salvo el favorito de los Grammy Bruno Mars. En álbum del año, Raye y Rosalía se enfrentarán a Phoebe Bridgers, Olivia Dean, Ella Langley, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Mars. La lista de artistas es casi idéntica para canción del año —solo se cambia a Bridgers por Ariana Grande— y se suma una primera nominación en el campo general para Björk, quien participa en “Berghain” de Rosalía.

Sin embargo, se quedaron fuera algunos contendientes fuertes. Entre ellos están Stella Lefty, cuyo ubicuo “Boston” no le valió ni una sola nominación, o “Daughter From Hell” de Gracie Abrams.

Pero más allá de las categorías principales, las mujeres dominan en otros lugares interesantes: grabación dance pop, interpretación solista de R&B y en la categoría de álbum country contemporáneo, ahora en su segundo año. Langley, Kelsea Ballerini, Carter Faith, Megan Moroney y Kacey Musgraves competirán allí. Y algo igual de llamativo: solo hay hombres nominados en la categoría de country tradicional.

Figuras masculinas como Harry Styles y Noah Kahan reciben menos reconocimiento

El cuarto álbum de estudio de Harry Styles, “Kiss All the Time. Disco, Occasionally.”, no recibió ninguna nominación. Lo mismo puede decirse de “Play” de Ed Sheeran. El aclamado por la crítica “The Great Divide” de Noah Kahan recibió solo una nominación, en la categoría recién creada de álbum de folk contemporáneo. El álbum sorpresa de Justin Bieber, “Swag II”, tampoco obtuvo nominaciones.

El recién llegado Malcolm Todd también se quedó sin nominaciones, pese al gran entusiasmo por su álbum “Do That Again”. Ocurrió lo mismo con su hermana, la cantautora Audrey Hobert, a quien se veía como una de las principales candidatas a mejor artista nuevo.

Beyoncé vuelve a hacer historia

En los Grammy de 2023, Beyoncé se convirtió en la artista más premiada de la historia de estos premios. Luego, dos años después, con “Cowboy Carter”, se convirtió en la primera artista negra en ganar el premio a álbum country del año y en la primera mujer negra en ganar álbum del año desde “The Miseducation of Lauryn Hill” de Lauryn Hill en 1999. Ahora ha recibido la nominación número 100 de su carrera, por “Morning Dew (Donk)” en la categoría de interpretación solista de R&B. La canción fue el sencillo principal de la reedición por el 20.º aniversario de “B’Day”.

Dolly Parton y Tim Curry reciben nominaciones póstumas

Dolly Parton, quien murió a principios de este año, recibió tres nominaciones. Está nominada dos veces en la categoría de interpretación country de dúo/grupo —por “Butterfly” de Zac Brown Band con Parton y “Light of a Clear Blue Morning”, un clásico de Parton interpretado con Lainey Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah y Reba McEntire—. También está nominada en la categoría de audiolibro, narración y grabación de relato oral por su obra “Star of the Show: My Life on Stage”.

En esta última categoría, la competencia es feroz: el actor Tim Curry, quien también murió a principios de este año, está nominado por “Vagabond: A Memoir”. Y Michelle Obama está nominada en la categoría por tercera vez, por “The Look”. Obama ha ganado el premio en dos ocasiones.

BTS y la categoría de interpretación de pop asiático

Y ahora, un poco de controversia: este año, la Academia de la Grabación creó cinco nuevas categorías de los Grammy, incluida la de interpretación de música pop asiática, destinada a celebrar lanzamientos de K-pop, J-pop, C-pop y más. Algunos fans se entusiasmaron; otros vieron la nueva categoría como una barrera racializada para los intérpretes asiáticos.

Poco después, la potencia del K-pop BTS dijo que no presentaría su música para consideración. Como resultado, no recibieron ninguna nominación este año. BTS nunca ha ganado un Grammy, aunque han sido nominados cinco veces a lo largo de su carrera. De hecho, ningún acto de K-pop había ganado un Grammy antes de 2026, cuando “Golden” de “KPop Demon Hunters” se llevó el trofeo a mejor canción para medios visuales.

Tras consultar a expertos, representantes, artistas y otras personas, la Academia de la Grabación decidió seguir adelante con la categoría. Otro enorme grupo de K-pop, Stray Kids, también optó por no presentarse, pero otros grupos, como la boy band filipina SB19 y el grupo femenino BINI, se pronunciaron en apoyo de la categoría.

Tanto SB19 como BINI recibieron nominaciones, por sus canciones “Visa” y “Unang Kilig”, respectivamente. Compiten con “Yes” de la cantante japonesa LiSA, “Sunset Kiss” de la banda japonesa de kawaii metal Babymetal con Polyphia y dos grupos femeninos de K-pop: “404 (New Era)” de KiiiKiii y “Bang Bang” de IVE.

Pero llama la atención la ausencia de algunos grupos de K-pop que tuvieron canciones enormes este año, como “Lemonade” de aespa, “Rude!” de Hearts2Hearts y “BiiiG” de BigBang.

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Este despacho fue traducido del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP