No te lo pierdas: la era dorada del ciclismo ofrece brillo semanal y rivalidades únicas

El belga Wout van Aert supera en la meta al esloveno Tadej Pogacar para ganar la carrera ciclista París- Roubaix, el domingo 12 de abril de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Algo notablemente similar e igual de espectacular se está desarrollando hoy en el ciclismo .

El deporte está siendo bendecido con una generación de campeones masculinos que lo han revitalizado, inyectándole una dosis de dramatismo que había faltado durante años, cuando las estrategias de carrera parecían previsibles y los espectadores a menudo solo sintonizaban para los últimos kilómetros. Ahora, al inicio de cada gran evento, todo parece posible.

Son las figuras principales de la nueva era del ciclismo. Y desde el inicio de la temporada, que culmina con el calor de julio durante tres semanas por las bucólicas carreteras del Tour de Francia, no ha habido una semana de competición en la que no se hayan enfrentado entre sí con emoción y estilo.

El ejemplo más reciente se vio el fin de semana en el norte de Francia, en la París-Roubaix, la extenuante clásica ciclista sobre adoquines conocida como el Infierno del Norte.

Se esperaba que la edición 123 de la carrera de un día fuera un duelo entre van der Poel, el tricampeón defensor, del equipo Alpecin–Premier Tech, y Pogačar, líder del UAE Team Emirates XRG, que buscaba su primera victoria en el único Monumento que le falta en su vitrina de trofeos.

En el ciclismo hay otras cuatro carreras llamadas Monumento: Lieja–Bastoña–Lieja, el Giro de Lombardía, el Tour de Flandes y Milán-San Remo.

Escenarios impredecibles

Nada salió según lo previsto en lo que terminó siendo un guion de película.

Van der Poel vio desvanecerse sus esperanzas tras dos pinchazos en el sector adoquinado de la célebre Trouée d’Arenberg, perdiendo un tiempo considerable que no pudo recuperar pese a una persecución furiosa. Pogačar, que también había sufrido un pinchazo antes en la carrera, se encontró en una posición ideal al frente, pero sin contar con van Aert.

El corredor del Visma–Lease a Bike, a menudo desafortunado pero experimentado, se mantuvo con el esloveno hasta la meta y lo superó con comodidad en el sprint final en el velódromo de Roubaix, infligiéndole su primera derrota de 2026.

El director del Tour de Francia, Christian Prudhomme, elogió a Pogačar por el entusiasmo que está aportando al deporte al competir en todos los terrenos durante todo el año. El cuatro veces campeón del Tour, de 27 años, es posiblemente el corredor más emocionante de su generación. Capaz de ganar en cualquier lugar, ha sido comparado con el gran Eddy Merckx.

Tenemos a un campeón que está haciendo lo que Eddy Merckx hacía hace 50 años. No solo en términos de victorias, sino en estar presente desde marzo hasta octubre", declaró Prudhomme a la radio RMC el domingo. "Su búsqueda de un quinto Monumento —el único que todavía se le resiste— continuará y, en cierto modo, a mí eso me parece perfecto”.

Se avecina un Tour de Francia de época

La renovada emoción en el ciclismo se ha sentido en todas las grandes clásicas esta temporada, con carreras vibrantes y llenas de acción en Milán-San Remo y el Tour de Flandes. También ha estado presente en pruebas de una semana como la París-Niza, donde Jonas Vingegaard, el dos veces campeón del Tour de Francia, ganó por delante de Dani Martínez con el mayor margen de victoria desde 1939 y el cuarto más amplio en la historia de la carrera.

Vingegaard también se aseguró el maillot de lunares de mejor escalador y se llevó el maillot verde de mejor esprínter, en una demostración de fuerza que anticipó otra gran batalla con Pogačar en el Tour este verano.

Además de perseguir una tercera corona del Tour este año, Vingegaard tiene previsto debutar en el Giro de Italia en mayo con el objetivo de ganar las tres grandes vueltas. Ganó el Tour de Francia en 2022 y 2023 y el año pasado conquistó su primer título de la Vuelta a España.

Más allá de la rivalidad entre Pogačar y Vingegaard, la posible participación en el Tour del joven prodigio Paul Seixas podría añadir una capa extra de emoción. Con apenas 19 años, el versátil corredor francés del equipo Decathlon CMA CGM es considerado una figura con proyección y Francia espera que pueda poner fin a su larga espera por una victoria en el Tour, que se remonta a 1985 y al último triunfo de Bernard Hinault.

Seixas se convirtió la semana pasada en el campeón más joven de la Vuelta al País Vasco, así como en el vencedor más joven de una carrera por etapas del WorldTour, por delante de Evenepoel.

“Antes de su brillante victoria en la Ardèche (clásica), después de una escapada en solitario de 42 kilómetros, yo había dicho que si no viene (al Tour), no se lo reprocharemos. Puedo confirmar hoy que si viene, tampoco se lo reprocharemos”, Prudhomme bromeó al ser consultado sobre la participación de Seixas.

También estará la presencia de Isaac del Toro, segundo en el Giro 2025. El mexicano de 22 años abrió la teemporada con una victoria en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y luego se consagró en la carrera Tirreno-Adriático.

Del Toro, quien se recupera de una lesión muscular sufrida en el País Vasco, competirá en el Tour con el UAE Team Emirates, teniendo la misión de respaldar a Pogačar en las montañas.

Según Prudhomme, el resurgimiento del ciclismo queda confirmado por un renovado interés entre el público más joven, que sigue las carreras al borde de la carretera —como el año pasado en Montmartre durante la etapa final del Tour, que atrajo a miles de espectadores—, así como en redes sociales y en televisión.

El Tour del año pasado reunió a casi 150 millones de espectadores en toda Europa, y las retransmisiones vespertinas en Francia alcanzaron máximos históricos.

“No sé si estamos viviendo una edad de oro, pero sin duda estamos viviendo momentos hermosos”, remarcó Prudhomme.

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FUENTE: AP