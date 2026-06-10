"No somos reyes del mundo": Infantino defiende precio de entradas y regatea la política

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante una conferencia de prensa, el miércoles 10 de junio de 2026, en el estadio Ciudad de México. (AP Foto/Eduardo Verdugo) AP

La FIFA fijó el precio de las entradas desde 140 dólares para el torneo de 104 partidos que arrancará el jueves. Las entradas para la final del 19 de julio en Nueva Jersey alcanzan los 8.680 dólares. El precio para la final aumentó a 10.990 dólares y luego a 32.970. Tras las críticas, la FIFA ofreció una pequeña cantidad de entradas de 60 dólares a las federaciones nacionales para sus aficionados habituales.

Infantino sostuvo que el precio promedio de las entradas para el torneo estaba por debajo de los 500 dólares, comparable con el de la postemporada de otros deportes en Estados Unidos, una afirmación que, si bien es cierta para los precios de reventa, no parece precisa para los precios de taquilla. Añadió que no le preocupan las investigaciones de fiscales generales en California, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.

Infantino indicó que el mercado secundario de entradas está fuera del control de su organismo en lo que respecta al alto costo para los aficionados del Mundial. Puso como ejemplo las Finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio para ilustrar cómo otros grandes eventos deportivos experimentan un aumento similar de precios en Estados Unidos.

“Estamos muy tranquilos con esto porque, antes de empezar a vender 6,5 millones o 7 millones de entradas, revisamos todo con los mejores abogados”, aseguró. “Estamos abiertos a cualquier investigación”.

Infantino también admitió que la FIFA no tenía la facultad para forzar a Estados Unidos a permitir la entrada del árbitro somalí Omar Artan y dijo que la gente “debería relajarse”.

Confió que el torneo romperá todos los récords de audiencia y participación, además de enviar un mensaje de unidad internacional e incluso hacer posibles algunos “milagros”, como la participación de Irán.

Infantino habló en el Estadio Azteca, donde el Mundial se pondrá en marcha con el partido entre México y Sudáfrica. Por la noche, también en México pero en la ciudad occidental de Guadalajara, República Checa enfrenta a Corea del Sur.

Será la primera vez en la historia que un país albergue tres ediciones de un Mundial. México fue anfitrión en solitario de las citas en 1970 y 1986, cuando el Azteca fue también el escenario del encuentro inaugural.

El Mundial tendrá otras peculiaridades sin precedentes. Será el único organizado por tres países en conjunto y el primero en contar con la participación de 48 selecciones, que disputarán una cifra récord de 104 partidos.

Entre los países participantes se encuentra Irán, que tendrá su base de prácticas en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con San Diego, California, ante las complicaciones que implica la participación de un país confrontado en una guerra con Estados Unidos e Israel.

Para Infantino, esa participación ilustra el “milagro del espíritu del fútbol”.

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FUENTE: AP