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No lo necesito: Mourinho resta importancia al fichaje fallido de Rodri por el Barça

MADRID (AP) — José Mourinho confía en que el Real Madrid estará bien sin Rodri, pese a admitir que el club hizo “una muy buena oferta” para intentar fichar al capitán de España.

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, grita durante un partido de fútbol de pretemporada entre el FC Schalke 04 y el Real Madrid en Gelsenkirchen, Alemania, el 16 de agosto de 2026. (Bernd Thissen/dpa vía AP)
El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, grita durante un partido de fútbol de pretemporada entre el FC Schalke 04 y el Real Madrid en Gelsenkirchen, Alemania, el 16 de agosto de 2026. (Bernd Thissen/dpa vía AP) AP

Rodri firmó oficialmente con el rival madridista Barcelona tras su traspaso desde el Manchester City el martes.

Mourinho, de regreso al Madrid para una segunda etapa, contó que habló dos veces con Rodri mientras el Madrid valoraba incorporar a su plantilla al mejor jugador del Mundial, pero consideró que el mediocampista no parecía tener claro su futuro.

“El club se puso en contacto con él, pero tenía algunas dudas”, comentó Mourinho en una entrevista al programa de televisión “El Chiringuito” el martes por la noche. “Lo que creo que pasó es que sus dudas me han generado dudas a mí. Es un jugador extraordinario y fue muy correcto con nosotros. Pero creo que el Real Madrid es de tal magnitud que no puede tener jugadores que se lo piensen dos veces para estar en el club”.

Apenas unas horas antes de que el fichaje de Rodri fuera hecho oficial por el Barcelona el martes, el Madrid presentó oficialmente a Mourinho en una ceremonia inusual, cerrada a los medios y a los aficionados.

Mourinho, contratado en junio y que asumió en julio al inicio de la pretemporada, restó importancia a Rodri para el Madrid.

“No necesito a Rodri. Tenemos soluciones, jugadores de calidad”, afirmó Mourinho, y añadió que no creía que el Barcelona le hubiera ganado la partida al Madrid al fichar al mediocampista. “Las victorias se ganan en el campo, se ganan con títulos”.

Tras una segunda temporada consecutiva sin un gran título, el club ha comprado a jugadores como Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Yan Diomande.

Mourinho señaló que el club no tiene intención de realizar nuevos fichajes.

“No digo que no vaya a haber más fichajes porque el mercado sigue abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado (para el Madrid), sí, está cerrado”, expresó.

El Madrid debuta en La Liga el sábado en Espanyol.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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