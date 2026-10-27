No existe tal cosa como una guerra santa, dice el papa

El papa León XIV saluda a los participantes en un cónclave de jóvenes en el Vaticano el 24 de octubre del 2026. (AP foto/Alessandra Tarantino) AP

“Solo la paz es santa”, señaló el pontífice en un videomensaje dirigido a una reunión de líderes religiosos en la localidad italiana de Asís, en lo alto de una colina.

El pontífice estadounidense iba a presidir el encuentro en persona, pero tuvo que cancelar su participación mientras se recupera de una cirugía por cáncer de pulmón realizada el 13 de octubre.

En su lugar, León envió un mensaje grabado en video que se transmitió a los delegados, entre ellos la arzobispa de Canterbury, Sarah Mullally, líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial, así como dirigentes musulmanes, budistas y de otras confesiones cristianas.

Estaban en Asís, lugar de nacimiento de San Francisco, para conmemorar el 40º aniversario de un histórico encuentro interreligioso por la paz convocado por el entonces papa Juan Pablo II. Aquel encuentro, controvertido en su momento porque reunió a líderes de distintas religiones para rezar juntos, dio origen a un movimiento de llamamientos y reuniones interreligiosas por la paz.

En su mensaje, León denunció el “inquietante resurgimiento de la guerra como instrumento de la política internacional” y las justificaciones religiosas esgrimidas por dirigentes.

“Precisamente en estos tiempos marcados por una cultura del poder, es necesario cultivar el espíritu de Asís”, manifestó. “Nunca se puede hacer la guerra en nombre de Dios”, añadió. “Debemos reconstruir la paz en todas partes, no prepararnos para más guerras”.

Líderes usan la religión para justificar la guerra

La Iglesia ortodoxa rusa ha justificado la invasión rusa de Ucrania como una “guerra santa” contra un mundo occidental que considera pecaminoso.

Dirigentes de todos los bandos en la guerra de Irán han utilizado la religión para justificar sus acciones. Funcionarios de Estados Unidos, especialmente el secretario de Defensa Pete Hegseth, han invocado su fe cristiana para presentar la guerra como la de una nación cristiana que intenta someter a sus enemigos.

León ha rechazado esas justificaciones por considerarlas una perversión de la propia religión, y lo hizo con especial contundencia en su primera encíclica, “Magnífica Humanidad”, según la cual combatir en nombre de la religión “significa atacar a la propia religión”.

El Vaticano lleva nueva ayuda a Ucrania

La reunión de Asís se celebró mientras el Vaticano acelera sus esfuerzos humanitarios para Ucrania tras la entrada en vigor de un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky, en el sur del país. El principal limosnero del papa, monseñor Luis Marín de San Martín, inició el martes una visita de tres días a Ucrania y llevaba a Kiev varios camiones con ropa de invierno, mantas y alimentos para su distribución.

Marín de San Martín tenía previsto visitar Kiev, Zaporiyia, Dnipro y Fastiv, informó Vatican News.

“Queremos comprender directamente las necesidades y reunirnos con la gente local, gente real, rostros reales”, declaró a Vatican News. “Sobre todo queremos transmitirles la preocupación y el tierno cuidado del Santo Padre. En su sufrimiento, no están solos”.

León había pedido un alto el fuego y la entrega de alimentos y medicinas en Oleshky, así como la evacuación de sus habitantes, durante una llamada telefónica del 16 de octubre con el presidente ruso Vladímir Putin, que el pontífice realizó desde el hospital donde se recuperaba de la cirugía.

León dio seguimiento tres días después, ya de regreso en el Vaticano, con una llamada al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Según el Vaticano, León recordó a Putin su llamamiento a la tregua y “expresó la esperanza de que la cooperación entre ambas partes permita la entrega de alimentos y ayuda médica, y la evacuación voluntaria y segura de la población civil”.

Las iniciativas se produjeron después de que el cardenal italiano Matteo Zuppi, enviado papal para la guerra entre Ucrania y Rusia, concluyera su tercera misión a Moscú el 30 de septiembre y la primera bajo el pontificado de León.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP