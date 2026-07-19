No es griego para ellos. Académicos cuestionan 'La Odisea' de Christopher Nolan

Matt Damon, de izquierda a derecha, el director Christopher Nolan y Anne Hathaway asisten al estreno de "The Odyssey" en el AMC Lincoln Square el martes 14 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) AP

Pero la película en sí, que se estrenó este fin de semana y ha recibido elogios de muchos críticos, la dejó insatisfecha.

“Quiero celebrar el hecho de que mucha más gente sea consciente de ‘La Odisea’ y haya vuelto al poema”, dijo Wilson a The Associated Press. “Pero al mismo tiempo, tuve la sensación de que Christopher Nolan intentaba meterlo todo, mientras se le escapaban temas que eran esenciales para el poema”.

Uno de los estrenos más esperados del año, “The Odyssey” (“La Odisea”) tiene a Matt Damon como el guerrero que busca volver a casa, Odiseo; a Anne Hathaway como su esposa, Penélope; y a Tom Holland como su hijo, Telémaco. Los reseñistas han elogiado las actuaciones y el impulso narrativo, la gran escala de una película rodada íntegramente en película IMAX y cómo une las sensibilidades de la Grecia antigua y el mundo moderno, al menos tal como Nolan lo percibe.

La brecha entre académicos y críticos parece ser, en parte, una cuestión de si el equilibrio debe inclinarse hacia Nolan o hacia Homero. Wilson y el también traductor Daniel Mendelsohn manifestaron admiración por el estilo cinematográfico y la ambición de Nolan, lo que Mendelsohn llama su “gran garbo visual”. Ambos especularon que su deseo de hacer una película “de Christopher Nolan” condujo a decisiones desafortunadas.

Mendelsohn es autor, crítico y traductor, y su valoración apareció el viernes en The New York Review of Books, donde es editor general.

Mendelsohn había defendido previamente la controvertida decisión de Nolan de elegir a una actriz negra, Lupita Nyong’o, para interpretar a Helena de Troya, al considerarla una forma valiosa de “provocar, desafiar e incomodar la manera en que pensamos sobre la belleza y la identidad”. Pero reprochó al director que nos entregue un Odiseo “sin astucia, sin humor, sin encanto taimado”. Uno de los embaucadores fundacionales del canon occidental se ha transformado, sostuvo, en el tipo de protagonista atormentado que aparece en películas anteriores de Nolan como “Oppenheimer” y “Memento”.

“Este Odiseo atormentado, cargado de culpa, despojado de humor e ingenio, de seducción y astucia, es un hermano del amnésico angustiado de ‘Memento’, de Batman, de Oppenheimer, hombres atormentados por pasados con los que lidian de distintas maneras”, escribió Mendelsohn, cuya traducción de “La Odisea” fue publicada en 2025. “Nolan simplemente ha rehecho al héroe de Homero a su propia imagen”.

Wilson, profesora de estudios clásicos en la Universidad de Pensilvania, dijo que no quería parecer una experta “esnob” y quisquillosa, en desacuerdo con cualquier desviación del texto original. Pero cuestionó una serie de omisiones y otras decisiones, desde la ausencia en pantalla de los dioses Zeus y Poseidón (Atenea es interpretada por Zendaya) hasta el mensaje “incoherente” que condena tanto la guerra como la cobardía física. Consideró que el papel de Penélope quedó tan diluido que ponía en riesgo “cualquier posibilidad de creer en este matrimonio”. Wilson también pensó que partes de la película, en particular las escenas con el perro de Odiseo, Argos, “apelaban a la sentimentalidad moderna”.

“Todo el mundo cae rendido ante un perro”, comentó.

Un portavoz de Nolan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Wilson declinó ponerle una nota o clasificación a la película, pero señaló que la recomendaría a otros, siempre y cuando la vean en un cine.

“Fue divertido estar allí con mis hijos. No sentí que fuera un suplicio involucrarme con ella”, expresó. “Si pueden verla en una pantalla grande, deberían ir sin falta”.

FUENTE: AP