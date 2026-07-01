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Niños hallados en condiciones "deplorables" en Ohio eran de la misma familia

HAMDEN, Ohio, EE.UU. (AP) — Los 16 niños encontrados viviendo en condiciones “deplorables” dentro de una pequeña y deteriorada casa rural en Ohio forman parte de la misma familia, informaron las autoridades.

La carretera hacia la aldea de Hamden, Ohio, el 1 de julio del 2026. (AP foto/Julie Carr Smyth)
La carretera hacia la aldea de Hamden, Ohio, el 1 de julio del 2026. (AP foto/Julie Carr Smyth) AP

Las autoridades arrestaron a cuatro adultos el martes por cargos de poner en peligro a menores, después de encontrar a los niños en la vivienda. Algunos necesitaban con urgencia tratamiento médico, indicaron las autoridades.

El fiscal del condado de Vinton, William Archer, señaló que los cuatro adultos fueron acusados de poner en peligro a menores, un delito grave de segundo grado, porque el caso implica “daño físico grave”.

Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders comparecieron ante el tribunal, donde un juez presentó declaraciones de inocencia en su nombre. Aún no se les han asignado abogados.

El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, afirmó que las condiciones dentro de la casa, en la diminuta localidad de Hamden, eran casi indescriptibles, y comentó que “realmente parecía del tercer mundo”.

“Es casi incomprensible”, declaró Wilson, sin dar detalles sobre lo que había dentro.

Al parecer, los niños pasaron la mayor parte del tiempo en una sola habitación durante gran parte de los cuatro años que vivieron allí, indicó Wilson.

La casa está en una carretera apartada junto a un empinado terraplén ferroviario, donde las vías llevan trenes estruendosos a través de Hamden. Sus puertas y ventanas permanecían abiertas al calor de 34 grados Celsius (94 grados Fahrenheit). Un enredo de objetos infantiles desechados —dos bicicletas rotas, una mesa de juego de plástico, un cubo de playa y dos portabebés— estaba amontonado en el patio.

La Oficina de Investigación de Ohio y la policía local registraron la vivienda el martes.

Los niños tenían entre año y medio y 18 años, e incluían tanto niños como niñas, informaron las autoridades. Siete fueron trasladados a hospitales en Columbus y dos fueron transportados en helicóptero.

Hamden tiene una población de menos de 1.000 habitantes y está a unos 97 kilómetros (60 millas) al sureste de Columbus.

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Seewer reportó desde Toledo, Ohio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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