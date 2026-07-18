americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nimmo conecta sencillo de 2 carreras en el 6to y remolca 3 en triunfo de Rangers 7-6 ante Bravos

ATLANTA (AP) — El sencillo de dos carreras de Brandon Nimmo en la sexta entrada le dio la ventaja a Texas, mientras los Rangers remontaron tras un déficit temprano para vencer el sábado por 7-6 a los Bravos de Atlanta en un duelo entre equipos líderes de división.

El bateador designado de los Rangers de Texas, Joc Pederson (3), celebra haber anotado gracias a un batazo de Brandon Nimmo en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el sábado 18 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart)
El bateador designado de los Rangers de Texas, Joc Pederson (3), celebra haber anotado gracias a un batazo de Brandon Nimmo en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Bravos de Atlanta, el sábado 18 de julio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Mike Stewart) AP

El zurdo de Texas MacKenzie Gore (6-8) permitió un jonrón de dos carreras de Eli White en la segunda entrada de cuatro carreras de Atlanta y otro jonrón de Michael Harris II en la entrada siguiente. Tras permitir cinco carreras en las primeras tres entradas, Gore no concedió más anotaciones mientras lanzó 5 2/3 entradas.

El zurdo All-Star Jacob Latz consiguió los últimos cuatro outs para su 19no salvamento.

El derecho de los Bravos Owen Murphy permitió tres carreras, dos limpias, en 2 2/3 entradas en su primera apertura en las Grandes Ligas.

Murphy, quien hizo dos apariciones como relevista antes de su primera apertura, se vio perjudicado por un error defensivo del hondureño Mauricio Dubón en la tercera entrada de dos carreras de los Rangers. Dubón chocó con Harris en el elevado de Kyle Higashioka al jardín central. Langford y Nimmo conectaron sencillos productores en la entrada. ___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

Destacados del día

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano
PRIMERAS IMAGENES

Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras cinco años de prisión y un exilio forzado por el régimen cubano

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: Ahora sí está libre

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados
TRAGEDIA

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter