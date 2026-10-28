Nikola Jokic logra su triple-doble 200 y los Nuggets vencen 104-91 a los Pelicans

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Dejounte Murray (5), de los Pacers de Indiana, se alza para encestar sobre Jamal Murray (27), de los Nuggets de Denver, en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 28 de octubre de 2026, en Nueva Orleans. (AP Foto/Ella Hall) AP

Jamal Murray anotó 23 unidades, y Aaron Gordon sumó 15 puntos y 11 rebotes para los Nuggets, que barrieron una serie de dos partidos, uno en casa y otro de visita, contra Nueva Orleans.

Los Nuggets, después de remontar un déficit de 23 puntos para vencer a los Pelicans en Denver el sábado, esta vez se escaparon hasta tomar una ventaja de 22 puntos en la primera mitad y mantuvieron un margen cómodo durante la mayor parte del encuentro.

Zion Williamson anotó 25 puntos para los Pelicans y encestó un triple en el cuarto periodo que acercó a Nueva Orleans a 88-83. Murray respondió con un triple y una bandeja en penetración con giro de dedos para devolver la ventaja de los Nuggets a 10.

A Jokic le faltan 10 triples-dobles más en temporada regular para superar a Russell Westbrook, quien se retiró después de la temporada pasada, como líder de la NBA.

Christian Braun anotó 15 puntos y Trevon Brazile agregó 11 para Denver, que llegó al partido con varias lesiones y utilizó apenas a nueve jugadores.

Los Pelicans tuvieron problemas desde el perímetro y acertaron apenas 7 de 30 intentos de triple (23,3%).

___ Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP FUENTE: AP

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