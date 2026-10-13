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Niko Kovač amplía su contrato como entrenador de Borussia Dortmund hasta 2029

DORTMUND, Alemania (AP) — Borussia Dortmund extendió el contrato del técnico Niko Kovač hasta junio de 2029 como recompensa por estabilizar al equipo.

Niko Kovac, técnico de Borussia Dortmund, durante el partido contra Werder Bremen en la Bundesliga, el viernes 9 de octubre e 2026, en Dortmund. (AP Foto/Martin Meissner)
Niko Kovac, técnico de Borussia Dortmund, durante el partido contra Werder Bremen en la Bundesliga, el viernes 9 de octubre e 2026, en Dortmund. (AP Foto/Martin Meissner) AP

El Dortmund anunció el acuerdo el martes antes del partido de la Liga de Campeones como visitante Bodø/Glimt. El técnico croata nacido en Berlín asumió el cargo cuando l Dortmund marchaba en el 11mo puesto de la Bundesliga en enero de 2025.

Kovač ayudó a Dortmund a recuperarse para terminar cuarto y clasificarse a la Liga de Campeones, luego lo condujo al segundo puesto la temporada pasada, y ha tenido un buen inicio en esta campaña tras un verano de cambios, con cuatro victorias en cinco partidos de Bundesliga hasta ahora.

“Hemos estado en un muy buen camino con Niko Kovač desde que asumió el cargo hace poco más de un año y medio. Ha desarrollado al equipo de manera constante y goza de una gran aceptación dentro de nuestro club”, dijo el director general Lars Ricken

Añadió que ampliar el contrato de Kovač era “una clara señal de continuidad y estabilidad en Borussia Dortmund”.

El club también extendió los contratos de su hermano Robert Kovač y del también asistente Filip Tapalović.

Dortmund destacó el registro de Kovač en la Bundesliga, donde su equipo promedia 2,15 puntos por partido, el mejor rendimiento del club con cualquier entrenador.

Los primeros grandes éxitos de Kovač como entrenador fueron con Eintracht Frankfurt, al que llevó a ganar la final de la Copa de Alemania ante el Bayern Múnich en 2018. Luego condujo al Bayern a un doblete de liga y copa la temporada siguiente. Después tuvo etapas al frente del Mónaco y, más tarde, del Wolfsburgo.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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