Níger se convierte en el tercer país en abandonar la Corte Penal Internacional

ARCHIVO - La Corte Penal Internacional se ve el 9 de diciembre de 2025 en La Haya, Holanda. (AP Foto/Peter Dejong, Pool, Archivo) AP

El país de África Occidental presentó una carta ante las Naciones Unidas el lunes, lo que activó el proceso de retirada del tratado fundacional del tribunal, el Estatuto de Roma.

“Aunque el tribunal había despertado grandes esperanzas entre los pueblos que aprecian la paz y la justicia, ha sido mal utilizado y explotado”, indicó la carta.

Un golpe de Estado derrocó al gobierno democráticamente elegido de Níger en 2023, y desde entonces una junta militar ha dejado de lado a socios tradicionales y, en su lugar, ha forjado nuevas alianzas, entre ellas con Rusia. El presidente ruso, Vladímir Putin, enfrenta una orden de arresto de la CPI por la guerra en Ucrania.

La CPI expresó su decepción por la salida. “Lamentamos cualquier decisión de apartarse del esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves”, indicó la corte en un comunicado.

La salida de Níger lo convertirá en el tercer país en abandonar la CPI, después de Filipinas y Burundi.

Su retirada será efectiva 12 meses después de que se reciba la carta, pero cualquier delito que ocurra antes de que se retire oficialmente seguirá estando sujeto a la jurisdicción del tribunal.

A principios de este mes, más de 30 personas murieron cuando hombres armados atacaron el principal aeropuerto de la capital de Níger, Niamey. Fue el segundo ataque este año contra el aeropuerto, un centro estratégico que funciona como comando de los militares gobernantes, al albergar su base de la fuerza aérea y la mayoría de sus drones y aeronaves. También es la sede de la alianza regional que reúne a tropas de Níger, Mali y Burkina Faso.

La violencia es la señal más reciente de que los grupos armados están atacando cada vez más ciudades y centros urbanos en la región del Sahel africano.

Hungría tomó medidas para abandonar la CPI el año pasado, pero dio marcha atrás después de que Viktor Orbán fuera desalojado de la presidencia en las elecciones de abril.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP