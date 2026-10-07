Nick Martinez vuelve al Yankee Stadium, ahora con los Rays a 1 victoria de la ALCS

El pitcher de los Rays de Tampa Bay Nick Martinez lanza en la primera entrada ante los Filis de Filadelfia el domingo 27 de septiembre del 2026. (AP Foto/Laurence Kesterson) AP

Martinez jugó de 2009 a 2011 jugando para Fordham, una escuela a solo 5 millas (8 kilómetros) del gran estadio. Su última visita al Yankee Stadium como estudiante fue memorable.

“Nos cancelaron un entrenamiento y entonces mi compañero de cuarto y yo salimos bastante temprano. Jugaban contra los Medias Blancas. Puede que haya tomado unas cuantas bebidas alcohólicas. Me echaron”, recordó en mayo. “Había mucho alboroto. Nosotros estábamos algo alborotados. La próxima vez que estuve en el Yankee Stadium, estaba lanzando”.

Con la esperanza de conseguir su primer título de la Serie Mundial, Tampa Bay tiene ventaja de 2-0 en la serie divisional de la Liga Americana, al mejor de cinco. Martinez tiene marca de 2-2 con efectividad de 2.93 en nueve apariciones en el Yankee Stadium.

“Como estudiante en Fordham, cada vez que nos daban libre del entrenamiento o teníamos un día libre y ellos jugaban en casa, veníamos, tomábamos el tren y veíamos un juego en el Yankee Stadium, y estábamos en las gradas, mi compañero de cuarto o un par de amigos”, recordó el derecho de 36 años el martes.

Este año fue All-Star por primera vez, con marca de 15-6 y efectividad de 3.10 —incluido 7-3 con efectividad de 2.38 y promedio de bateo de los rivales de .232 como visitante.

“Es muy genial ver a un tipo así, que ha estado aquí por mucho tiempo, tener el éxito que ha tenido”, comentó el jardinero de los Rays Jonny DeLuca. “Son las vibras. Es todo lo que aporta”.

Martinez fue principalmente un infielder de cuadro medio en la universidad, bateando para .295 con cuatro jonrones y 66 carreras impulsadas. Hizo cinco apariciones como relevista en su primer año, ninguna en el segundo y 10 en el tercero, para un total de 26 1/3 innings.

Llamó la atención del cazatalentos de los Rangers de Texas Jay Heafner el 14 de marzo de 2011, cuando lanzó cuatro entradas en blanco, permitiendo tres hits, contra Charleston Southern. Heafner recibió el aviso de observar a Martinez por parte de Juan Alvarez, un exjugador de Grandes Ligas que también era cazatalentos de los Rangers en ese momento y que le había dado a Martinez algunas lecciones de pitcheo durante su penúltimo año en Belen Jesuit Preparatory School en Kendall, Florida.

Martinez fue seleccionado por los Rangers en la 18.ª ronda del draft amateur de 2011 y firmó por un bono de 60.000 dólares. Debutó en las Grandes Ligas en 2014 y tuvo marca de 17-30 con efectividad de 4.77 en 68 aperturas y 20 apariciones como relevista, mientras era enviado a las ligas menores en opción 13 veces.

Sin querer arriesgarse a ser designado para asignación, Martinez se fue y pasó cuatro temporadas en Japón con los Nippon Ham Fighters y los Fukuoka Softbank Hawks. Lanzó con Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2021, venciendo a Corea del Sur en la fase de grupos y permitiendo el jonrón de la ventaja de Munetaka Murakami en la tercera entrada de una derrota 2-0 ante Japón en el juego por la medalla de oro,

“Podríamos hablar una hora sobre cómo Japón cambió mi carrera”, expresó Martinez. “Simplemente crecí como lanzador física y mentalmente y pude perfeccionar mi oficio. Al final pude sacudirme esa etiqueta de ser un tipo de profundidad, un tipo que puede estar en Triple-A y subir para una apertura ocasional y, más o menos, subirse a ese tren del DFA y andar rebotando entre equipos solo para cubrir huecos”.

Ha florecido de nuevo en las Grandes Ligas y tiene récord de por vida de 53-65 con efectividad de 3.99 en nueve temporadas en las mayores. Después de lanzar para San Diego y Cincinnati, se unió a los Rays en 2026 con un contrato de un año y 13 millones de dólares.

“Provoca contacto débil”, señaló el mánager Kevin Cash. “Tenemos muchos jugadores y muchos abridores que consiguen muchos outs vía el ponche. Sabemos, y él sabe, que ese no es su fuerte. Lo suyo es tratar de retirar a los bateadores temprano en la cuenta, confiar en la defensa. Lo hace tan bien como cualquiera”.

Tras alternar entre la rotación y el bullpen, Martinez se convirtió en abridor de tiempo completo esta temporada.

“Siempre he creído que puedo ser abridor”, afirmó. “Siempre he disfrutado ser uno de los cinco o seis caballos del equipo en los que el equipo confía durante una temporada completa”.

Martinez impresionó a Cash tanto como por su actitud.

“Es tan genuino y auténtico”, manifestó el mánager. “Ese enfoque desinteresado. Lo he escuchado no menos de 20 veces este año mirarme como diciendo: ‘No me importa. Haré lo que sea. Lanzaré desde el bullpen. Abriré juegos. Haré lo que necesites que haga para ayudar a este equipo a ganar’”.

Martinez regresó a Fordham el 21 de septiembre, haciendo lanzamientos largos en Jack Coffey Field junto con los lanzadores de los Rays Drew Rasmussen y el dominicano Freddy Peralta en un día libre antes de su última apertura contra los Yankees.

“En su cabeza, tenía sentido lógico venir al campus y lanzar más, en lugar de, supongo, lanzar en Central Park”, dijo el entrenador de béisbol de Fordham Kevin Leighton. “Fácilmente podrían habérselo tomado con calma, pero esos muchachos estaban en pie temprano por la mañana después de un vuelo a Nueva York y estaban haciendo su trabajo en Fordham. Para mí, eso dice mucho sobre esos muchachos, su ética de trabajo y su compromiso por ser los mejores”.

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FUENTE: AP