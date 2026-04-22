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Nick Martínez domina a su exequipo y lleva a triunfo 6-1 de Rays ante Rojos

ST. PETERSBURG, Florida, EE.UU. (AP) — Nick Martinez dominó a su antiguo equipo durante ocho entradas, y ayudó a que los Rays de Tampa Bay evitaran perder la serie por barrida con la victoria el miércoles 6-1 ante los Rojos de Cincinnati.

El pitcher de los Rays de Tampa Bay Nick Martinez lanza en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el miércoles 22 de abril del 2026. (AP Foto/Chris OMeara)
El pitcher de los Rays de Tampa Bay Nick Martinez lanza en la primera entrada ante los Rojos de Cincinnati el miércoles 22 de abril del 2026. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

Martinez (1-1), quien firmó un contrato de un año por 13 millones de dólares con Tampa Bay en esta temporada baja, permitió una carrera y ponchó a cinco, un día después de que los Rojos castigaran a los Rays con 12 carreras.

La victoria puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas de los Rays. Cincinnati perdió por primera después de seis juegos.

Los Rays atacaron temprano a Brandon Williamson (2-2). El zurdo otorgó bases por bolas consecutivas con dos outs en la segunda entrada, y Tampa Bay lo hizo pagar. Ben Williamson conectó un sencillo, Chandler Simpson añadió un elevado de sacrificio y el cubano Yandy Díaz impulsó otra carrera con un sencillo para tomar ventaja de 3-0. El dominicano Junior Caminero conectó un jonrón en la tercera, y Ryan Vilade remolcó a Díaz —quien tuvo tres hits— con un sencillo en la quinta. Caminero impulsó otra en la séptima.

El campocorto dominicano de Cincinnati Elly De La Cruz, quien conectó dos jonrones el martes, se fue de 0-3.

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FUENTE: AP

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