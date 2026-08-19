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Nick Kyrgios, exfinalista en Wimbledon, dice que dio positivo por cocaína

LONDRES (AP) — El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios reveló el miércoles que dio positivo por cocaína y fue suspendido provisionalmente del tenis.

ARCHIVO - El tenista australiano Nick Kyrgios reacciona durante su partido contra Mackenzie McDonald en el Abierto de Miami, el 19 de marzo de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky, archivo)
ARCHIVO - El tenista australiano Nick Kyrgios reacciona durante su partido contra Mackenzie McDonald en el Abierto de Miami, el 19 de marzo de 2025, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Lynne Sladky, archivo) AP

El australiano, de 31 años, cayó ante Novak Djokovic en la final individual de 2022. Ahora ocupa el puesto 919 del ranking tras una serie de lesiones. Kyrgios publicó los detalles del caso en redes sociales.

“Hace poco no superé un control antidopaje en Mallorca tras dar positivo por cocaína”, escribió. “Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad”.

Kyrgios afirmó que le costaba asimilar que estaba cerca del final de su carrera después de dos años de lesiones.

“A veces me he sentido impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice”, manifestó.

Kyrgios recibió una invitación para jugar dobles en Wimbledon el mes pasado y perdió en primera ronda junto a su compañero Alexander Bublik.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa

FUENTE: AP

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