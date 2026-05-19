NHL rechaza apelación de Golden Knights para reducirles castigo, dicen fuentes de AP

Compartir en:









En consecuencia, el equipo perderá una selección de segunda ronda en el draft de este año, de acuerdo con las fuentes, quienes hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga no había anunciado el resultado de la apelación del equipo.

El viernes, la liga le retiró a Las Vegas la selección de segunda ronda y multó al entrenador John Tortorella con 100.000 dólares por lo que calificó como infracciones flagrantes de las normas sobre medios.

Tortorella se negó a hablar con los reporteros y el equipo no abrió su vestuario tras su victoria en el sexto partido, que aseguró la serie de segunda ronda, ante Anaheim el jueves por la noche.

Al anunciar las sanciones, la NHL indicó que los Golden Knights ya habían sido advertidos previamente por no cumplir con las políticas de medios y otras normas. Se les ofreció la oportunidad de apelar en persona ante el comisionado Gary Bettman esta semana, pero finalmente el recurso no tuvo éxito para recuperar la selección ni para que la multa fuera reducida o anulada.

“Esa noche perdimos una gran oportunidad de conectar con nuestros aficionados y compartir con ellos una victoria en una serie de playoffs”, afirmó Kelly McCrimmon, gerente general. “Siempre he sentido que, en una serie de playoffs, cuando ganas una serie, se fortalece el vínculo con tu base de aficionados. Perdimos esa oportunidad al no tener a John disponible para hablar después del partido. Es responsabilidad de John por no hacerlo. Y es responsabilidad mía como gerente general del club de hockey”.

___

El periodista deportivo de AP Pat Graham en Denver contribuyó. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP