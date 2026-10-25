NFL y sindicato de jugadores revisarán juntos el manejo del diagnóstico de Jalen Hurts

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La liga y el sindicato de jugadores difundieron un comunicado conjunto el domingo en el que indicaron que están investigando el caso, después de que la NFLPA pidiera una investigación a principios de la semana.

Hurts fue colocado en la lista de reserva de lesionados y se espera que se pierda el resto de la temporada después de que un coágulo que se originó en su pantorrilla izquierda se desplazara a los pulmones. Los Eagles y la agente Nicole Lynn informaron el lunes que Hurts tiene trombosis venosa profunda y embolias pulmonares bilaterales.

Su tratamiento incluye anticoagulantes, y Hurts no podrá participar en ninguna actividad de fútbol americano hasta que deje de tomarlos.

A principios de la semana, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, manifestó que la liga daba la bienvenida a una investigación después de que el doctor Allen Sills, director médico de la liga, ofreciera una enérgica defensa del personal médico del equipo.

Los Eagles habían dicho previamente que Hurts se lesionó cuando recibió un golpe de un taco en la zona de la pantorrilla el 4 de octubre en un partido contra los Rams de Los Ángeles.

Hurts informó al personal médico sobre la lesión después del entrenamiento del 8 de octubre. El MVP del Super Bowl 59 volvió a entrenar al día siguiente antes de que el equipo viajara a Londres para jugar contra Jacksonville. Especialistas en Londres le diagnosticaron inicialmente una trombosis superficial de una vena en la pantorrilla izquierda, pero jugó contra Jacksonville el 11 de octubre.

“Obviamente, hubo una evaluación médica, y creo que nuestros protocolos fueron increíblemente buenos en ese caso”, declaró Goodell el miércoles. “Se siguieron los protocolos. Nuestro proceso consiste en asegurarnos de que así sea, y nuestro director médico ha revisado eso, así que estamos tranquilos de que lo que hemos visto en los protocolos ocurrió”. ___ Los periodistas deportivos de AP Stephen Whyno y Dan Gelston contribuyeron a este informe. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP