NFL suspende indefinidamente a ejecutivo de Cardinals por violar política de apuestas, dice AP

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ARCHIVO - Balones de fútbol americano de la NFL para un juego de en Filadelfia el 4 de enero de 2026. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo) AP

La persona, que habló bajo condición de anonimato porque la sanción no se había anunciado, indicó que una investigación de la NFL determinó que Gold proporcionó información confidencial y no pública sobre selecciones del draft de 2026 de los Cardinals antes de que se anunciaran esas selecciones, y que Gold también participó en apuestas combinadas (parlays) en partidos de la NFL y del fútbol americano universitario. La persona no precisó a quién le había proporcionado Gold la información.

Gold, que está en su 13ra temporada con los Cardinals, fue ascendido a director de scouting universitario en junio de 2025. Pasó los tres años anteriores (2022-24) como subdirector de scouting universitario, después de trabajar cuatro temporadas (2018-21) como coordinador de scouting universitario.

Gold tiene derecho a apelar la suspensión.

La NFL tiene políticas estrictas sobre apuestas para jugadores, personal de los equipos y personal de la liga. La liga también ha destinado recursos significativos a su programa de educación sobre apuestas, con el que ha llegado a más de 20.000 personas asociadas con la liga.

La persona señaló que los Cardinals cooperaron plenamente y que la liga no ha visto indicios de que algún otro miembro de la organización, entrenador o jugador estuviera al tanto de esta actividad o participara en ella. Tampoco hay indicios de que alguna jugada o partido se viera afectado por esta actividad.

La revisión de la NFL incluyó entrevistas con las personas pertinentes y un examen de registros electrónicos.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP