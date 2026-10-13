americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

NFL suspende 2 partidos al ala defensiva Montez Sweat por violar política antidopaje

CHICAGO (AP) — Montez Sweat fue suspendido dos partidos por violar la política de la NFL sobre sustancias para mejorar el rendimiento.

La liga anunció el castigo el martes antes de que los Bears de Chicago visiten el domingo a los Falcons de Atlanta y que reciban a los Patriots de Nueva Inglaterra el 22 de octubre.

La baja del ala defensiva de los Bears es un duro golpe para el equipo, que buscan recuperarse de la derrota del domingo por 31-7 en Green Bay. Sweat tiene dos de las 12 capturas del equipo en cinco partidos.

El también liniero defensivo Shemar Turner reemplazó a Sweat en el roster de Chicago. Turner, de 23 años y selección de segunda ronda en el draft del año pasado, comenzó la temporada en la lista de físicamente incapaz de jugar mientras continuaba su recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Sweat, 1,98 metros de estatura, fue seleccionado por Washington en la primera ronda del draft de 2019. Jugó para el equipo durante más de cuatro temporadas antes de ser traspasado a Chicago el 31 de octubre de 2023.

Sweat suma 23 1/2 capturas en 47 partidos con los Bears, incluidas 10 la temporada pasada. En total, tiene 59 capturas en 114 partidos.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

El presidente Donald Trump escucha a Kimberly Guilfoyle en una recepción para celebrar el Día de la Independencia de Grecia en la Sala Este de la Casa Blanca, el 24 de marzo de 2025, en Washington. (Foto AP/Jacquelyn Martin, Archivo)

Trump pide la renuncia de Kimberly Guilfoyle como embajadora en Grecia tras denuncias de conducta indebida

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Rescatan a balsero cubano en una diminuta balsa improvisada frente a Key Biscayne, en Miami

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter