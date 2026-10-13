NFL suspende 2 partidos al ala defensiva Montez Sweat por violar política antidopaje

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La liga anunció el castigo el martes antes de que los Bears de Chicago visiten el domingo a los Falcons de Atlanta y que reciban a los Patriots de Nueva Inglaterra el 22 de octubre.

La baja del ala defensiva de los Bears es un duro golpe para el equipo, que buscan recuperarse de la derrota del domingo por 31-7 en Green Bay. Sweat tiene dos de las 12 capturas del equipo en cinco partidos.

El también liniero defensivo Shemar Turner reemplazó a Sweat en el roster de Chicago. Turner, de 23 años y selección de segunda ronda en el draft del año pasado, comenzó la temporada en la lista de físicamente incapaz de jugar mientras continuaba su recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior.

Sweat, 1,98 metros de estatura, fue seleccionado por Washington en la primera ronda del draft de 2019. Jugó para el equipo durante más de cuatro temporadas antes de ser traspasado a Chicago el 31 de octubre de 2023.

Sweat suma 23 1/2 capturas en 47 partidos con los Bears, incluidas 10 la temporada pasada. En total, tiene 59 capturas en 114 partidos.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP