NFL baja precios de boletos en Londres para el juego de los Colts ante Commanders

Después de cobrar hasta 245 libras (325 dólares) por entradas para ver a los Colts de Indianápolis enfrentando a los Commanders de Washington, la liga redujo los precios en un intento de llenar el estadio del norte de Londres, tras unas ventas lentas en comparación con años anteriores.

Es injusto para los aficionados que pagaron el precio completo este verano, cuando las entradas salieron por primera vez a la venta. Y ocurre mientras la liga avanza con su plan de crecimiento internacional.

“Les importan un bledo los aficionados. Mientras ese lugar se llene y se vea bien en la televisión, a la NFL no le importaremos”, manifestó Burrows. “Y no soy el único. Hablo con aficionados todos los días”.

La liga, ante la posibilidad de que la asistencia a un partido en Tottenham baje de 60.000 por primera vez, recortó recientemente las entradas restantes hasta 79 libras (105 dólares) —el precio más bajo del 2026—, incluidas algunas localidades de gama alta.

Burrows pagó 235 libras (312 dólares) por un asiento en la grada baja cerca de la yarda 15 durante la preventa este verano, pues no quería perderse el juego de los Commanders —su equipo favorito. Un asiento vacío cerca de él se vendió la semana pasada por el precio rebajado.

El londinense no es un aficionado cualquiera. Fue el aficionado internacional del año de la NFL en 2025, en reconocimiento a su apasionado apoyo a los Commanders.

NFL hace ofertas de última hora

La NFL, que históricamente registra una fuerte demanda para sus partidos en Londres, envió recientemente un correo electrónico a los aficionados sobre la reducción de precios y puso entradas a disposición en UniDays, que publicó ofertas de entradas a mitad de precio para estudiantes universitarios.

“Ahora la gente simplemente dirá: ‘Voy a esperar. ¿Por qué debería comprar una entrada cuando luego las sacan?’... Ese es el riesgo que han asumido —dependiendo de los partidos—”, comentó Burrows.

Aficionados locales como Matt Cullen, que ha expresado preocupaciones sobre los precios y la “fatiga de equipos” en Londres, sostienen que las entradas deberían haber sido más asequibles desde el principio.

“Entiendo el clamor por llenar el estadio, pero también demuestra que no se fijó el precio correctamente desde el inicio”, señaló Cullen, aficionado de los Jets de Nueva York, quien ha dicho que la liga “me ha dejado fuera por los precios”.

Los precios para el partido Colts-Commanders ya se habían reducido. En una sección de la grada superior, por ejemplo, algunos asientos empezaron en 185 libras (245 dólares) y bajaron a 115 libras (152 dólares) a finales de agosto, antes de caer a 79 libras.

La demanda también podría verse afectada porque la NFL celebra otros tres partidos en Europa esta temporada: París, Madrid y Múnich albergarán un partido cada una.

La NFL no respondió a las solicitudes de comentarios.

Diez días antes del partido Colts-Commanders, parecía haber más de 2.000 entradas disponibles, cada una con un precio de 79 libras en Ticketmaster, el canal oficial de venta de entradas de la NFL.

La capacidad del estadio para partidos de la Liga Premier es de 62.850, pero es menor para los partidos de la NFL debido a necesidades logísticas.

La NFL ha organizado 12 partidos en Tottenham desde la inauguración del estadio en 2019. La asistencia oficial nunca ha estado por debajo de 60.000. La más alta fue de 61.273 para el partido Jaguars-Bills en 2023, cuando los aficionados de Buffalo llenaron el estadio.

Jonathan Fry, profesor de negocios y gestión en la Universidad de Aberystwyth, en Gales, dijo que la bajada de precio a 79 libras “hará que los aficionados retrasen la compra cuando las entradas salgan a la venta o que la NFL ajuste sus precios de entradas el próximo año”.

“Podría haber un riesgo reputacional para la NFL debido a aficionados frustrados”, añadió Fry, quien ha investigado la venta de entradas para eventos.

Los aficionados han difundido sus quejas en publicaciones de redes sociales de NFL U.K.

Eagles en lo más alto

Aun así, parece que si el equipo adecuado está en la ciudad, las entradas se venderán rápidamente.

El domingo marca el primero de tres partidos en Londres esta temporada. En la Semana 5, los Eagles de Filadeifa se enfrentan a los Jacksonville Jaguars en Tottenham —y ese partido se agotó de inmediato, probablemente debido a la popularidad de los Eagles—.

Además, los precios para el partido Eagles-Jags fueron más altos que los del duelo Colts-Commanders.

El tercer partido en Londres presenta a los Jaguars contra los Houston Texans en el Wembley Stadium el 18 de octubre. Los Jags —no la NFL— organizan el partido de Wembley y se encargan de la venta de entradas. Miles de asientos siguen sin venderse a tres semanas de ese partido.

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FUENTE: AP