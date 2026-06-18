Neymar se pierde el 2do partido de Brasil en el Mundial por lesión en la pantorrilla

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El brasileño Neymar antes del partido por el Grupo C del Mundial entre Brasil y Marruecos, el sábado 13 de junio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La Confederación Brasileña de Fútbol informó que el atacante no viajará con el resto del plantel para el partido del viernes contra Haití en Filadelfia.

“Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación”, informó la confederación en un comunicado.

La confederación brasileña indicó que el jugador de 34 años continuará con su recuperación en las instalaciones del hotel del equipo.

Neymar volvió a los entrenamientos por primera vez el martes, realizando ejercicios de acondicionamiento físico. Un día después se sumó a sus compañeros para algunas porciones de la sesión, recibiendo el aplauso de muchos de ellos cuando ingresó al campo.

Neymar aún no participa en una sesión completa con el resto del equipo desde que se presentó a la selección mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Con la intención de disputar su cuarto Mundial, Neymar se sometió el lunes a pruebas en la pantorrilla derecha para determinar el progreso de la lesión que sufrió mientras jugaba con Santos el 17 de mayo.

Los pentacampeones del mundo comenzaron su torneo el sábado con un empate 1-1 ante Marruecos en duelo por el Grupo C. En Brasil hubo un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en casa en 2014, debió ser convocado por el entrenador Carlo Ancelotti. ___ El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP