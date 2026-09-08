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Newcastle, Bournemouth, Crystal Palace y Sunderland avanzan en la Copa de la Liga inglesa

LONDRES (AP) — Joseph Willock anotó a los 81 minutos para guiar el martes a Newcastle a la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa con una victoria 1-0 sobre Millwall.

Jacob Ramsey, del New Castle, controla un balón durante el partido de la Copa de la Liga inglesa ante el Millwall, el martes 8 de septiembre de 2026 (John Walton/PA via AP)
Jacob Ramsey, del New Castle, controla un balón durante el partido de la Copa de la Liga inglesa ante el Millwall, el martes 8 de septiembre de 2026 (John Walton/PA via AP) AP

Newcastle, que ganó el trofeo en 2025 para poner fin a una espera de décadas por un título importante, mantuvo su inicio invicto de esta temporada con el triunfo en The Den.

Newcastle fue uno de los cuatro equipos de la Liga Premier que avanzaron en la jornada.

Ryan Christie firmó un triplete por el Bournemouth, que goleó 4-0 al Lincoln de la segunda división. El internacional brasileño Rayan también se hizo presente en el marcador.

En un duelo entre conjuntos de la Premier, Sunderland le propinó a Hull su primera derrota de la temporada. Chemsdine Talbi anotó el único gol del partido.

Jorgen Strand Larsen marcó dos goles en la victoria 3-0 de Crystal Palace sobre Middlesbrough de la segunda división.

Bradford venció 3-1 a Leyton Orient en un enfrentamiento entre equipos de la tercera división.

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