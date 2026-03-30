americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

New York Times acusa al Pentágono de ignorar orden judicial sobre acceso a prensa

WASHINGTON (AP) — El Pentágono ha desobedecido una orden judicial que le impedía aplicar una política que limita el acceso de los reporteros, afirmó el lunes un abogado de The New York Times al pedir a un juez federal que obligue al gobierno a cumplir con la orden emitida hace 10 días.

Una vista del Pentágono en Washington, el 26 de enero del 2020. (AP foto/Pablo Martinez Monsivais)
Una vista del Pentágono en Washington, el 26 de enero del 2020. (AP foto/Pablo Martinez Monsivais) AP

El juez federal de distrito Paul Friedman no dictó de inmediato un fallo desde el estrado después de escuchar una segunda ronda de argumentos de abogados del periódico y del gobierno de Trump. El Times sostiene que el Pentágono ahora está implementando una política de prensa revisada que elude el fallo del juez del 20 de marzo.

Friedman falló a favor del Times a principios de este mes al determinar que la nueva política de acreditación del Pentágono violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso. Ordenó a funcionarios del Pentágono restituir las credenciales de siete reporteros del Times y subrayó que su decisión se aplica a “todas las partes reguladas”.

El abogado del Times, Theodore Boutrous, denunció que el Pentágono respondió a la orden de Friedman imponiendo una nueva política que establece “nuevas restricciones radicales” para los periodistas.

“Solo han empeorado las cosas”, manifestó Boutrous.

La abogada del gobierno Sarah Welch indicó que la nueva política incluye varias “excepciones” que protegen a los reporteros que realizan formas rutinarias de recopilación de noticias. Dijo Welch al juez: “El departamento ha cumplido plenamente y de buena fe con esa orden (del 20 de marzo)”.

Surgen contradicciones en el nuevo enfoque del Pentágono

En un escrito judicial presentado el domingo, el reportero de seguridad nacional del Times Julian Barnes afirmó que el personal del Pentágono también le explicó a él y a sus colegas la semana pasada que sus nuevas credenciales les darían acceso a una nueva zona de prensa ubicada en la biblioteca del Pentágono. Pero la única manera de acceder a la biblioteca es a través de un pasillo o en un autobús para los que no tienen permiso, señaló Barnes, lo que provocó una respuesta tajante de Friedman.

“¿Qué tan raro es eso?”, dijo el juez. “¿Es Catch-22? ¿Es Kafka? ¿Qué está pasando aquí?”

En octubre, reporteros de medios de comunicación tradicionales se retiraron del edificio en lugar de aceptar las nuevas reglas. El Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa Pete Hegseth en diciembre para impugnar la política.

Los abogados del Times acusaron al Pentágono de violar la orden del juez del 20 de marzo, “tanto en la letra como en el espíritu”, al emitir una política “interina” revisada que prohíbe a los reporteros acreditados entrar al edificio sin escolta. Los abogados de los demandantes sostienen que la política más reciente también impone reglas sin precedentes que dictan cuándo los reporteros pueden ofrecer anonimato a las fuentes.

“La intención es obvia: la Política Interina es un intento de eludir el fallo de este Tribunal”, escribieron los abogados del periódico.

El Pentágono dice que está cumpliendo

Los abogados del gobierno afirmaron que la nueva política del Pentágono cumple plenamente con las directrices del juez.

“En la práctica, los demandantes piden a este Tribunal que amplíe la Orden para prohibir que el Departamento vuelva a abordar la seguridad del Pentágono mediante una política de acreditación de prensa con condiciones que puedan tratar temas o preocupaciones similares a las condiciones prohibidas. La Orden no dice eso, y este Tribunal no debería interpretarla como si lo dijera”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

El portavoz del Pentágono Sean Parnell ha dicho que el gobierno apelará la decisión de Friedman del 20 de marzo.

La Asociación de Prensa del Pentágono, que incluye a reporteros de The Associated Press, afirmó que la política interina del Pentágono mantiene disposiciones que Friedman consideró inconstitucionales y además añade nuevas restricciones a los titulares de credenciales.

“La Política Interina traslada el espacio de trabajo de los reporteros a una instalación anexa fuera del Pentágono y prohíbe que cualquier reportero se desplace dentro del propio Pentágono sin escolta, lo que limita aún más su capacidad de hacer periodismo en el foro designado específicamente para ese propósito”, escribió un abogado de la asociación.

El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto en su mayoría por medios derechistas que aceptaron la política. Los periodistas de medios que se negaron a consentir las nuevas reglas, incluidos los de AP, han continuado informando sobre temas militares.

Friedman, quien fue nominado para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, señaló en su orden que las recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán ponen de relieve la necesidad de acceso público a información sobre las actividades del gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Destacados del día

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

EE.UU. permite petróleo ruso a Cuba tras concesión del régimen a su embajada en La Habana

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

Gente pasa la noche en la oscuridad en el Malecón durante un apagón en La Habana, Cuba, el sábado 21 de marzo 2026. (AP Foto/Ramon Espinosa)

Hasta 60% de Cuba quedará sin electricidad en apagón masivo en plena crisis energética

La ministra de Defensa de España Margarita Robles en una reunión de la OTAN en Bruselas, el 15 de octubre del 2025 (AP foto/Omar Havana)

España cierra espacio aéreo a aviones de EEUU implicados en la guerra

Trump dice que Cuba va a fracasar pronto y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

Trump dice que Cuba "va a fracasar pronto" y que EE.UU. estará listo para intervenir y ayudar

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter