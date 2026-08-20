americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Neto pega jonrón en noche de 5 hits y 7 impulsadas; Angelinos aplastan 18-3 a Astros

HOUSTON (AP) — Zach Neto bateó de 6-5 con su 21er jonrón y un récord personal de siete impulsadas, y los Angelinos de Los Ángeles anotaron su mayor cantidad de carreras en tres años para aplastar el jueves 18-3 a los Astros de Houston.

Wade Meckler, de los Angelinos de Los Ángeles, es revisado por un kinesiólogo, junto al boricua Christian Vázquez, receptor de los Astros de Houston, tras llevarse un pelotazo en el jueto del jueves 20 de agosto de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith)
Wade Meckler, de los Angelinos de Los Ángeles, es revisado por un kinesiólogo, junto al boricua Christian Vázquez, receptor de los Astros de Houston, tras llevarse un pelotazo en el jueto del jueves 20 de agosto de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Los Angelinos lograron su mejor cifra de la campaña con 18 hits y anotaron su mayor cantidad de carreras desde el 24 de junio de 2023, cuando apabullaron 25-1 a Colorado.

El abridor de los Angelinos, Grayson Rodríguez (4-5), permitió apenas dos carreras sucias en siete entradas, durante las que repartió seis ponches.

Peter Lambert (8-7) llegó como el abridor más consistente de Houston, pero tuvo su peor salida de la temporada, al permitir ocho hits y nueve carreras en 3 2/3 entradas.

Houston cayó a 64-64 y vio cómo su ventaja de dos juegos en el Oeste de la Liga Americana se redujo a uno, después de que Texas venció a Washington.

En un momento aterrador en la quinta entrada, el jardinero izquierdo de los Angelinos, Wade Meckler, recibió un pelotazo en la cabeza con un sinker de 90 mph del relevista Bryan King. El lanzamiento pareció golpear a Meckler en el casco, sobre su oreja derecha.

Meckler permaneció en el suelo cerca del plato durante unos minutos y fue atendido por el personal médico antes de caminar hacia el dugout y abandonar del juego.

Deja tu comentario

Destacados del día

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

DE REFUGIADO POLÍTICO A TURISTA EN CUBA: el hombre de la bandera se va a disfrutar del COMUNISMO

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU impone nuevas sanciones contra ocho empresas cubanas, el MICONS y funcionarios vinculados al ICAP

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

EEUU sanciona al exespía Fernando González Llort y a otras dos figuras vinculadas al ICAP en Cuba

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Acusado de matar a machetazos a un cubano en Tampa también es cubano: nuevos detalles del crimen

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Cubana Empleada de Fresco y Más en Homestead es arrestada por fraude organizado dentro del supermercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter