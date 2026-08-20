Neto pega jonrón en noche de 5 hits y 7 impulsadas; Angelinos aplastan 18-3 a Astros

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Wade Meckler, de los Angelinos de Los Ángeles, es revisado por un kinesiólogo, junto al boricua Christian Vázquez, receptor de los Astros de Houston, tras llevarse un pelotazo en el jueto del jueves 20 de agosto de 2026 (AP Foto/Eric Christian Smith) AP

Los Angelinos lograron su mejor cifra de la campaña con 18 hits y anotaron su mayor cantidad de carreras desde el 24 de junio de 2023, cuando apabullaron 25-1 a Colorado.

El abridor de los Angelinos, Grayson Rodríguez (4-5), permitió apenas dos carreras sucias en siete entradas, durante las que repartió seis ponches.

Peter Lambert (8-7) llegó como el abridor más consistente de Houston, pero tuvo su peor salida de la temporada, al permitir ocho hits y nueve carreras en 3 2/3 entradas.

Houston cayó a 64-64 y vio cómo su ventaja de dos juegos en el Oeste de la Liga Americana se redujo a uno, después de que Texas venció a Washington.

En un momento aterrador en la quinta entrada, el jardinero izquierdo de los Angelinos, Wade Meckler, recibió un pelotazo en la cabeza con un sinker de 90 mph del relevista Bryan King. El lanzamiento pareció golpear a Meckler en el casco, sobre su oreja derecha.

Meckler permaneció en el suelo cerca del plato durante unos minutos y fue atendido por el personal médico antes de caminar hacia el dugout y abandonar del juego.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP