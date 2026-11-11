Netanyahu niega responsabilidad israelí ante inundaciones en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

Palestinos inspeccionan su carpa dañada al día siguiente de que fuera alcanzada por un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza, el miércoles 11 de noviembre de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que un petrolero se incendió después de chocar con una mina naval a primera hora del miércoles. El ejército británico también informó de un incidente con un petrolero en la vía marítima en disputa, pero no estaba claro de inmediato si se trataba del mismo buque. E Israel atacó Gaza por la mañana y mató a un palestino.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio del miércoles.

Netanyahu sostuvo que Israel no tenía la culpa del empeoramiento de las condiciones para los palestinos en los campamentos de tiendas de Gaza, que han sido golpeados por graves inundaciones invernales.

Sus declaraciones se produjeron después de que la Junta de Paz creada por Estados Unidos —establecida en el marco del plan del presidente Donald Trump para poner fin a la guerra entre Israel y Hamás y supervisar la recuperación de Gaza— indicara el lunes que el retraso de Israel en la entrada de suministros de invierno a Gaza había “agravado las consecuencias de un desafío humanitario previsible”.

Las lluvias torrenciales han azotado el enclave devastado por la guerra en los últimos días, dañando decenas de miles de tiendas improvisadas. Cuatro personas, entre ellas tres niños, murieron el domingo cuando una gran losa de arenisca se desplomó sobre tiendas durante las lluvias.

Netanyahu afirmó que el grupo armado palestino Hamás es el responsable porque sigue negándose a desarmarse, una condición del acuerdo anunciado por Trump, y se apodera de la ayuda humanitaria para utilizarla con fines militares.

"Solo Hamás es responsable del sufrimiento del pueblo de Gaza, y ahora está explotando cínicamente ese sufrimiento para trasladar la culpa a Israel una vez más”, declaró Netanyah el martes.

El secretario británico de Exteriores, Ed Miliband, señaló que la situación en Gaza era “intolerable” y exigió que Israel ponga fin a las “restricciones arbitrarias” a la ayuda. Y en Washington, el senador Brian Schatz, de Hawai, el principal demócrata en el subcomité de gasto exterior del Senado, pidió que Israel permita de inmediato la entrada de equipo de invierno en Gaza.

“Hay muchos desafíos cuando se trata de Israel y Palestina que son complicados, difíciles y polémicos", dijo Schatz el martes en el pleno del Senado. "Pero todos deberíamos poder estar de acuerdo en que reparar tiendas rasgadas y ayudar a la gente a secarse, y proporcionar calor a niños que se están congelando es una obligación humana básica”.

Irán dice que un petrolero se incendió en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que un petrolero se incendió a primera hora del miércoles después de chocar con una mina naval, informó la prensa estatal iraní. Indicó que el petrolero viajaba por una ruta no autorizada en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave.

El ejército británico informó que un petrolero estuvo involucrado en un incidente mientras transitaba el estrecho de Ormuz. La agencia militar británica Operaciones de Comercio Marítimo, o UKMTO, no identificó al petrolero, y no se dispuso de inmediato de más detalles del incidente.

El centro también indicó que el estado de la tripulación seguía siendo desconocido. El UKMTO es una agencia del ejército británico encargada de vigilar la seguridad marítima.

El mes pasado había señalado que estaba “teniendo dificultades para informar con precisión” del número real de ataques, ya que la mayoría de los barcos ahora se niegan a reportarlos.

No estaba claro de inmediato si los reportes de Irán y del UKMTO se referían al mismo incidente.

Un muerto en ataque israelí en Ciudad de Gaza, según funcionarios de salud

Un ataque israelí la mañana del miércoles mató a una persona en Ciudad de Gaza, según el Hospital Shifa, adonde fue llevado el cuerpo.

El ejército israelí indicó que atacó a un miliciano, sin proporcionar detalles adicionales.

Los combates a gran escala se han ralentizado desde que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego en octubre de 2025.

Sin embargo, Israel continúa lanzando ataques casi a diario sobre el enclave. Israel ha matado a más de 1.600 palestinos en Gaza desde que se alcanzó el acuerdo, según el Ministerio de Salud del territorio. El ministerio, que forma parte del gobierno administrado por Hamás, mantiene registros detallados y es considerado generalmente fiable por agencias de la ONU y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos.

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Este reporte se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP