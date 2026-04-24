Netanyahu dice que fue tratado por cáncer de próstata y ya está sano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asiste a una ceremonia conmemorativa por el Día del Recuerdo en memoria de los soldados caídos, o Yom HaZikaron, en el Cementerio Militar del Monte Herzl, en Jerusalén, el martes 21 de abril de 2026. (Ilia Yefimovich/Foto de la piscina vía AP) AP

Indicó que hace aproximadamente un año y medio se sometió a una cirugía de próstata. Luego, hace dos meses y medio, sus médicos descubrieron un pequeño tumor y se lo trataron con radioterapia en el Hospital Hadassah de Jerusalén. Eso no se anunció en ese momento.

“Pedí retrasar su publicación dos meses para que no se difundiera en el punto álgido de la guerra” contra Irán, dijo el líder israelí de 76 años, con el fin de evitar “más propaganda falsa contra Israel”.

La salud de Netanyahu fue objeto de especulaciones durante las primeras semanas de la guerra con Irán, mientras circulaban imágenes falsas generadas con inteligencia artificial que sugerían que había muerto, incluso en medios estatales iraníes.

Aharon Popovtser, director de la unidad de oncología del Hospital Hadassah, señaló que a Netanyahu se le diagnosticó en una etapa temprana, y destacó que el cáncer de próstata es común entre hombres de su edad.

“Podemos decir, basándonos en los hallazgos de estas pruebas, que la enfermedad ha desaparecido”, expresó, en referencia a estudios de imagen y análisis de sangre.

Netanyahu —el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en Israel, y que supervisa no solo la guerra en Irán sino también los conflictos en Gaza y Líbano— ha enfrentado críticas en el pasado por no divulgar información sobre su salud, incluso cuando le dijo al público que le habían implantado un marcapasos debido a una afección cardíaca de larga data, una semana después de desmayarse durante una aparición pública.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP