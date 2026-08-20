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Néstor Cortés acuerda con los Filis por 1,5 millones mientras esté en Grandes Ligas

FILADELFIA (AP) — El ex All-Star cubano zurdo Néstor Cortés acordó un contrato de un año con los Filis de Filadelfia, un acuerdo que le pagará 1,5 millones de dólares mientras esté en las Grandes Ligas y 250.000 dólares mientras esté en las ligas menores.

ARCHIVO - El abridor de los Padres de San Diego, Nestor Cortés, lanza contra un bateador de los Orioles de Baltimore durante la segunda entrada de un partido de béisbol el 3 de septiembre de 2025, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull, archivo)
ARCHIVO - El abridor de los Padres de San Diego, Nestor Cortés, lanza contra un bateador de los Orioles de Baltimore durante la segunda entrada de un partido de béisbol el 3 de septiembre de 2025, en San Diego. (Foto AP/Gregory Bull, archivo) AP

Cortés aceptó ser enviado a Clase A Clearwater como parte del acuerdo anunciado el miércoles. El derecho Brian Keller fue designado para asignación para abrir un lugar en el roster de 40 jugadores.

Cortés, un veterano de 31 años con ocho temporadas en las Grandes Ligas, no ha lanzado en las mayores desde el 3 de septiembre pasado con San Diego.

Cortés tuvo marca de 2-4 con efectividad de 6,29 en ocho aperturas el año pasado con Milwaukee y San Diego, una temporada interrumpida por una distensión del tendón flexor izquierdo que lo dejó fuera de acción en las Grandes Ligas entre el 4 de abril y el 6 de agosto, y por una tendinitis del bíceps izquierdo que puso fin a su temporada el 3 de septiembre. Los Padres lo adquirieron de los Cerveceros el 31 de julio del año pasado.

Cortés tiene marca de 35-25 con efectividad de 3,94 en 94 aperturas y 49 apariciones como relevista con Baltimore (2018), los Yankees de Nueva York (2019, 2021-24), Seattle (2020), Milwaukee (2025) y San Diego (2025). Fue All-Star en 2022, cuando terminó 12-4 con efectividad de 2,44.

Tras estar fuera de acción por más de un mes de cara a la Serie Mundial de 2024, permitió un grand slam para dejar en el terreno en la décima entrada a Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, en el Juego 1.

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